'Me verán saliendo con uno y con otro', Galilea Montijo ante rumores de nuevo noviazgo

Galilea Montijo fue interceptada por la prensa y reveló más detalles en torno a su presunto nuevo noviazgo con Isaac Moreno: "estoy bien, contenta, salimos, nos estamos conociendo".

Hace un par de días se difundieron un par de imágenes donde se veía a la conductora tapatía pasándolo de lo más lindo junto al modelo Isaac Moreno.

A pesar de que Galilea Montijo no había dado muchas declaraciones al respecto, tocándose el tema solo por encima en el programa de Hoy, la mañana de este jueves la presentadora fue interceptada por la prensa y se le cuestionó sobre estos rumore y sobre su actual situación con el español.

Ahí, la tapatía dijo: “Yo se los dije desde el primer día, me verán saliendo con uno, con otro. Lo que sí no está padre es que luego empiecen a inventar historias, que es infiel, que hay niño, eso no está padre. Yo siempre les he dicho que en esta historia de Fer y mía, aquí no hay cosas raras, hay mucho cariño de por medio, tenemos tres hijos que queremos, que amamos, él siempre será el papá de mi hijo, sus hijos siempre serán mis hijos, entonces no está padre inventar historias”.

En torno a su posible noviazgo con Isaac Moreno, Galilea respondió que se estaban conociendo: “Estoy bien, contenta, salimos, nos estamos conociendo, ojalá que se dé y si no se da muchachos, les dije el otro día, me divorcié, no me capé”.

"Gali" también señaló que "no está padre que, si un hombre anda con alguien, se lo aplauden, y que a uno, como mujer, la sociedad la sigan tachando porque te divorcias y sales con alguien, también tenemos derecho las mujeres, y tenemos derecho a lo que sea igual que las mujeres".

En su momento, también se dijo que el hombre era mucho más joven que Galilea, algo que la misma conductora se encargó de desmentir: "No es un chavito, tiene 42 años, y si fuera más chavito qué tiene", soltó entre risas.