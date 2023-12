'Me siento más mexicano'; Santiago Gimenez revela por qué no quiso jugar para Argentina

El 18 de abril de 2001, nació Santiago Giménez en Buenos Aires, Argentina; sin embargo, desde los dos años vivió en México, donde creció y se convirtió en jugador profesional.

Cuando era opción para representar a Argentina en la categoría Sub-20, el surgido de Cruz Azul decidió jugar para la Selección Mexicana porque fue una corazonada.

"En un momento, en la Sub 20, tenía la opción de ir a la Selección Argentina o a la Selección Mexicana, ahí tuve que decidir, hice una cosa que creo que fue lo correcto, no voy a pensé en qué me conviene más en el futuro y simplemente voy a decidir con el corazón", declaró en entrevista con Hugo Sánchez para Star+.

El futbolista del Feyenoord aseguró en charla con el "Pentapichichi" que toda su vida fue en México.

"Me pregunté eso en el interior, la realidad es que me siento más mexicano que argentino, llegué a los dos años y toda mi vida fue en México, no me acuerdo de cuándo vivía en Argentina y por eso fue la decisión de ir con la Selección Mexicana", agregó.

Ya como seleccionado nacional, uno de los momentos más recordados y que seguramente siempre lo acompañarán, es la anotación que hizo frente a Panamá en la Final de la Copa Oro. Partido donde "sabía que anotaría".

"En esa Copa Oro no me estaba tocando iniciar, estando afuera hablábamos, me visualizaba haciendo el gol. Sabía que iba a hacer el gol del gane, pasaba el tiempo y no me metía, como que me empezaba a enojar, a tener esa hambre", explicó.