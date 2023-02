'Me pongo en su lugar', Andrea Escalona también se disculpa con Yuridia tras comentario

Andrea Escalona reconoce que estuvo mal lo que dijo sobre Yuridia hace 12 años, la conductora de "Hoy" habló públicamente mal sobre el cuerpo de la cantante, por lo que se disculpó con ella en privado, así lo compartió con los medios de comunicación.

Escalona dijo a los micrófonos de "Ventaneando" que a raíz de que la exalumna de "La Academia" habló sobre los dichos de Pati Chapoy sobre su cuerpo, ella se acercó a Yuridia y le ofreció una disculpa por cómo se expresó sobre ella.

En dicho video que revivieron en redes como TikTok, Escalona critica la actitud de Yuridia pero termina hablando de "sus kilos de más", además, supone que le hicieron Photoshop en unas fotos de una revista en las que "se ve súper bien".

"Yo no sé qué te pasó a ti en La Academia como una niña linda, sencilla y esta cosa que acabo de ver no se parece nada a lo que yo pensaba de ti, además está bastante pasadita de kilos, yo creo que le hicieron Photoshop para las nuevas fotos que salieron en la revista esta donde se veía espectacular, porque realmente acabamos de ver la foto y no está así", expresó entonces en televisión.

Andrea Escalona, que recientemente se convirtió en mamá, está recibiendo críticas por la manera despectiva con la que habló sobre la cantante hace más de una década, usuarios en redes se dicen sorprendidos por los fuertes comentarios de la hija de Magda Rodríguez, quien pide no perder el contexto de lo que se dijo, y lamentó que ahora se tenga que pedir disculpas en redes por todo

"Ya lo hice en privado con Yuridia, me pongo en su lugar, y siento mucho que se haya sentido de esa manera, qué bueno que 12 años después podamos tener cuidado con nuestras acciones, con nuestras palabras y la verdad es algo que yo no hice a través de mis redes (la disculpa), sino algo más privado", reiteró.