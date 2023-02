'Me olía algo raro', Christian Martinoli reveló que Televisa lo quiso contratar después de Sudáfrica 2010

Desde hace años estamos acostumbrados a escuchar la voz de Christian Martinoli en las narraciones de Selección Mexicana y Liga MX en TV Azteca; sin embargo, hace unos años recibió una oferta que pudo haber cambiado la historia y que hubiera llevado al famoso relator a la vereda de enfrente con Televisa.

Durante una charla con David Medrano, el narrador que comparte transmisiones con Luis García, Jorge Campos y "Zague" compartió una historia en la que confesó que después de la Copa del Mundo 2010 en Sudáfrica, Televisa quiso hacerse de sus servicios para las transmisiones de futbol mexicano.

"Una vez, terminando el Mundial de Sudáfrica me habló Jorge Berlanga, el representante de 'Paco Memo' (Guillermo Ochoa). Me habló desde España: 'Oye, te voy a mandar a Greg Taylor porque tenemos una oferta para ti' y yo dije 'Órale, ¿De qué estamos hablando?'" comienza el relato del narrador de TV Azteca.

"Yo pensé que tenían un convenio con una marca fuerte y les interesa algo. Entonces ahí voy, los cito en un hotel ahí en Polanco, pero en la terraza hacia la calle. Si nos van a ver que nos vean bien porque ya me olía algo raro" agregó Martinoli.

"Me dijeron que 'si quieres aceptar una oferta para trabajar en Televisa' y yo le dije: 'Mira yo cualquier oferta que me llegue lo primero que tengo que hacer es hablar con Azteca y si Azteca me iguala la oferta que cualquiera que me llegue, yo me quedo en Azteca'… Entre que sí, que no, nunca me dieron la oferta formal, pero fue como la aproximación de que si yo estaba interesado", contó para finalizar con la anécdota.