'Me la pase muy mal', Tania Rincón revela que estuvo sola cuando perdió a segundo bebé

Tras 11 años de estar juntos, Tania Rincón y Daniel Pérez dieron a conocer que habían dado fin a su relación desde hacía dos meses, decisión que fue tomada por ambos y que, de acuerdo con lo que expresaron, se ha dado de la forma más amigable, ya que comparten la crianza de dos hijos, sin embargo, durante su segundo embarazo, la conductora perdió a un bebé, época que recuerda que comenzó a tener problemas con su esposo.

La conductora del programa "Hoy" rompió en llanto cuando, durante el matutino, se habló del tema, pues conoció a su expareja cuando era muy joven, a sus 20 años, y tan sólo seis meses después Daniel le entregó el anillo de compromiso. Al poco tiempo, pese a que la madre de Rincón no estaba de acuerdo, se fueron a vivir juntos. De hecho, la presentadora de TV ha revelado que se quedaron "sin un peso" para poder comprar su departamento.

Fue así que confesó que todos los muebles de su departamento fueron pagados por sus amistades y familiares, como regalo de boda, y aunque Rincón y Pérez atravesaron problemas financieros al principio de su matrimonio, la conductora ha recordado esa etapa con mucho cariño, pues considera que todo salió muy bien, pero los problemas entre la pareja se detonaron cuando Tania se embarazó por segunda vez.

De acuerdo con lo que ha confiado la conductora "Hoy", cuando Patricio, su primogénito, cumplió sus primeros tres años de vida, Tania se embarazó nuevamente, sin embargo, perdió a su bebé cuando tenía ocho semanas de gestación, lo que se convirtió en uno de sus grandes duelos, pese a que su doctor le indicó que era muy normal, pero para ella fue muy difícil, ya que Daniel no estuvo presente cuando le realizaron un legrado, debido a sus compromisos laborales.

"Nos embarazamos, lo perdimos, aunque el doctor me dijera que era muy normal, que a todas las mujeres les pasaba, pues no deja de ser un duelo", indicó y detalló: "Me acuerdo que yo estaba sola, porque Dani estaba de viaje en un congreso y empecé con un sagrado dije: ´-Esto no está bien´".

Fue así como Tania se puso en comunicación con Daniel para expresarle lo que le estaba sucediendo; él le preguntó que era lo que iba a hacer, por lo que la conductora le dijo que acudiría con su doctor. En consulta, el parte médico le explicó que el "saquito" donde permanecía el bebé se había roto.

"Yo sentí que se me vino el mundo encima porque siempre fui a una mujer muy sana, no fumo, no tomo, tomo de vez en cuando, pero hago ejercicio, siempre me cuido, yo no entendía, me la pase muy mal", destacó.

La conductora recuerda que en esa época aún trabajaba en "Venga la alegría" y decidió no contarle a nadie lo que había sucedido, de hecho, justificó su falta al programa, diciendo que se había enfermado de influenza. "Callarlo, llevar tu pena en silencio (…) No estaba, estaba de cuerpo presente, pero yo estaba ausente, o sea como un zombie porque no le decía nadie, me la pase muy mal", reiteró.

Por ello, tardó mucho tiempo antes de decidirse en tener a Amelia, su segunda hija, debido a que la pérdida de su segundo bebé le afectó mucho y le causó muchos medios. Aunado a esto, la actitud que su esposo tomó también causó problemas, debido a que él no se mostró con tanta vulnerabilidad ante los hechos.

"Creo que para los hombres… se lo toman muy a la ligera, lo primero que me dice Dani cuando llega (fue): ´-No te preocupes, pero vas a poder tener más´, me sentí como una máquina de bebés y le dije: ´-No, no, no, déjame, no me digas eso, a ti no te van a llegar al quirófano a sacarte a tu hijo´, ósea en el momento en que una mujer le dicen que está embarazada, se convierte en la mamá, estaba dolida muy dolida".

Sin embargo, también recordó que, luego de un tiempo, Pérez aprendió a ser paciente con Tania y su sentir, lo que los llevó a salir adelante para esperar la llegada de Amelia, de la cual se embarazaron cuando la pandemia estaba en uno de sus momentos más álgidos, situación que llevó a Rincón a extremar sus cuidados, pues coincidió con la época en que se convirtió en la conductora del reality deportivo "Guerreros".