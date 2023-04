'Me la p… lo que digas tú, tú y tú', Gerard Piqué responde a los mensajes de odio

Gerard Piqué ha tenido que lidiar con los mensajes de odio después de su separación de Shakira durante un Twitch del canal Jijantes FC.

En su conversación, el exfutbolista hizo referencia a la comunidad latinoamericana que le ha escrito en redes sociales después de terminar con la cantante colombiana e iniciar una nueva relación con Clara Chía.

Piqué aseguró que mostrarse indiferente a estos comentarios, es mentalmente sano, pero irritante para los “haters”.

“Con el tema que he pasado, con mi expareja que es una latinoamericana, tu no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades No me importan nada, cero. No los conozco de nada, no tienen vida, ¿qué importancia les tienes qué dar? es cero. No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots. Mentalmente esto es muy sano, porque si le das importancia a cada comentario, estás muerto”

Además, aclaró que en su carrera como futbolista, también tuvo que enfrentar a las cámaras y enfrentarlas sin preocupaciones.

“Yo muchas veces, ha habido momentos en mi carrera en los que salía a cámara y pensaba, si me ven preocupado, han ganado. Tienes que salir ahí y decir, ‘me la pela lo que digas tú, tú y tú. Y cuando ven que es indiferente es ahí donde se matan de rabia”.

Las declaraciones de Gerard Piqué recibieron una respuesta de Shakira, quien a través de Twitter, se dijo orgullosa de ser latinoamericana.