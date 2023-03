'Me indigna', Heidy Infante se lanza contra quienes la culpan haber sido agredida

La cantante mexicana Heidy Infante, quien fue víctima de una agresión física y sexual sobre el escenario mientras daba un espectáculo en una delegación de la CDMX, salió a pronunciarse en la transmisión de un programa en vivo.

Fue en Sale el Sol de Imagen Televisión, que la nieta del actor Pedro Infante acudió a pronunciarse sobre los hechos que vivió sobre el escenario.

El ataque del que fue víctima la artista, quedó documentado en varios videos; sin embargo, algunos usuarios en redes sociales la han señalado como la culpable de que el músico cubano, Yian "N", la haya agredido.

"Primero me llegué a sentir culpable (...) pero analizando ya mis acciones dices: ¡No! Siempre y en cada momento, le pedí que bajara del escenario desde el principio de la canción. Este movimiento, lo he aclarado, es con el dorso de la mano, y es de, bájate por favor, ya era mucho molestar. Después de pegarme en la frente y a mi cantante también. Después él se voltea y toma mi parte íntima, apretándola, tengo la reacción de hacerme para atrás y al mismo tiempo saco el brazo para alejarlo, ahí es cuando me agarra del cabello con la mano izquierda, y me propina todos esos golpes", dijo.

Señaló que el "tipo enloqueció" y también agredió a sus músicos. Además, también la hermana de Heidy resultó agredida.