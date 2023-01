'¿Me imaginas a mí con un pend..?', Florinda Meza sobre Carlos Villagrán

Florinda Meza ha dado de qué hablar de nueva cuenta tras ser entrevista por Adela Micha en el programa La Saga.

Meza no se quedó callada y charló de todo. Dio detalles de por qué Televisa no retransmite los programas de Chespirito, dijo que vivir con un genio es difícil y además llamó "pend..." a Carlos Villagrán.

En la entrevista, Meza explicó que "Kiko" renunció al programa de "Chespirito" por decisión propia, y eso lo dijo también en diversas ocasiones el propio Roberto Gómez Bolaños.

Micha le preguntó a Florinda si había salido con Villagrán, a lo que contestó: "De ese no voy a hablar, principalmente ¿tú conociste a Roberto? Un hombre muy inteligente. ¿me imaginas a mí con un pendejo?”, explicó.

La periodista "chuleó" a Florinda, quien confesó que se mantiene delgada con todo y que come muy bien. Aclaró que únicamente recurrió al bisturí en 2005, pero no le gustó cómo le dejaron los ojos y por eso no volvió a hacerse nada.