'Me hubiera gustado que fuera un mexicano', Ignacio Ambriz sobre el nuevo director del 'Tri'

Ignacio Ambriz, actual director técnico del Toluca, sonó fuertemente como candidato para llegar al banquillo de la Selección Mexicana.

Incluso, en días pasado, Nacho reveló que entabló conversaciones con el director de selecciones nacionales, Rodrigo Ares de Parga.

Sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tomó la decisión de nombrar al estratega argentino Diego Cocca como nuevo seleccionador de El Tri.

Situación que no fue del agrado de Ambriz, quien compartió que hubiera preferido que el elegido fuera un compatriota.

"Hoy el que está es Cocca, tenemos que ver que es México, no es Cocca, no soy yo, no es Miguel, y con todo el respeto que me merece Cocca, me hubiera gustado que fuera un mexicano, sí me hubiera gustado la verdad, pero no se dio", sentenció en entrevista con TV Azteca.

No obstante, aseguró que apoyará a Cocca y apuntalará a sus dirigidos para que sean considerados por el argentino.

"Hoy se olvida al mexicano, hoy Cocca es el entrenador de México, hay que apoyarlo, hay que hacer las cosas bien, preparar a jugadores mexicanos para poder ser tomados en cuenta aquí del Toluca", puntualizó el excapitán de México.