Este 20 de octubre, llegó a la plataforma ViX, la serie, El gallo de oro, protagonizada por la "Novia de América", José Ron, Plutarco Haza y Alejandro Ávila, entre otros.

Bajo la producción de Carlos Bardasano y la dirección de Chava Cartas, dicho proyecto está inspirado en la obra literaria La Caponera de Juan Rulfo.

Lucero habló acerca de tal estreno que evidentemente la tiene muy emocionada y espera sea del agrado del público.

"Esta es una adaptación única, diferente y especial para ViX y tuve la gran suerte de que la me ofrecieran a mí. Cuando me ofrecen el proyecto me dijeron que estaba escrita pensando en mí como actriz porque apenas estaban haciendo los libretos".

En la trama, la intérprete de Sobreviviré encarna a "Bernarda Cutiño" alias "La Caponera", una mujer cuya vida es la música, y no le importa si canta bien o no, ella disfruta lo que hace y así se gana la vida.

"'Bernarda' es una mujer que se siente libre al cantar. Esa fue una de las razones que me atrapó. Es sorprendente en todos los aspectos y es muy adelantada para su época en esta versión que se lleva a cabo en la década de los 40".

Se sinceró la artista al mencionar que pese a que tiene coincidencias con 'Bernarda', hay otras características que no comparte con ella.

"Me identifico con ella en la música, pero en otras cosas no tanto porque 'La Caponera' es muy diferente a Lucero. Me gusta pensar que la gente no verá a Lucero en la serie, sino a otra persona muy distinta".

En El gallo de oro, "Bernarda" es el interés romántico del pregonero "Dionisio Pinzón", que recae en la piel de José Ron.

"Hubo mucha química con José. La convivencia ha sido maravillosa. Es un tipazo, muy buen actor y un gran profesional. Sus cualidades histriónicas son bastantes y como persona es un gran chico que admiro. No tenía el gusto, lo fui conociendo a lo largo del proyecto".

Durante la charla, Lucero dio a conocer que los productores le dieron oportunidad de unirse a la selección del resto del elenco.

"Me hicieron el enorme favor de hacerme partícipe de esta parte de la historia, de encontrar a los actores que hicieran ciertos personajes. Se hicieron pruebas y castings, se barajaron muchos nombres, hasta que se fue formando el elenco".

En cuanto a las grabaciones, la cantante expresó que se llevaron a cabo en sitios hermosos de la República Mexicana.

"Nos fuimos a San Luis Potosí e Hidalgo. Fueron varios meses de filmaciones y no fue fácil porque todos tenemos nuestros compromisos y hogares, sin embargo, todos nos dimos espacios. Solo filmamos unas cositas en Ciudad de México".

Lucero, quien se oscureció el cabello para interpretar a "Bernarda", comentó que volver a la actuación le sentó de maravilla.

"Llevaba 10 años sin actuar porque no había un proyecto que me enamorara y que a mí me ilusionara de esta manera, no había encontrado un personaje que tuviera algo especial para encarnar. El gallo de oro es diferente, ya lo verán".

Más de la serie

Ya se encuentra en ViX+

La serie, protagonizada por Lucero, José Ron y Plutarco Haza, cuenta la historia de un amor apasionado entre "Bernarda" (Lucero), cantante de palenques, poseedora de un don que da suerte al hombre que le acompaña, "Dionisio" (José Ron), vagando por varias ferias en el centro de México de los años 40.

El gallo de oro ha sido llevada a la pantalla grande dos veces, la primera vez en 1964, dirigida por Roberto Gavaldón, y en 1986 con el título El Imperio de la Fortuna, de Arturo Ripstein, pero esta es la primera vez que se realiza en formato serial.

En la trama, suenan muchas canciones mexicanas, algo que también emociona a Lucero de este proyecto ya disponible.