'Me encantaría volver a Tigres, ¿por qué no?', confiesa Alan Pulido

El delantero de 31 años no descarta probar nuevas cosas, o volver a las antiguas, como la Liga MX. En Chivas es muy querido, fue pieza clave para el título del Clausura 2017. Y de Tigres, aunque salió mal, no olvida que de ahí surgió.

Sobre el posible regreso al Guadalajara, el delantero tamaulipeco, mencionó: "Hay equipos a los que le tomé mucho cariño y todo el mundo sabe cuál es, porque se lograron cosas importantes, el título de goleo, además de que se dio mucho carisma con la gente, porque la gente sintió que me entregué por ellos, en fin, todo el equipo se unió de una gran forma. No me cierro a ninguna oportunidad", dijo.

Y para que no quede dudas, da el nombre y lo completa con la frase: "Me encantaría regresar a Chivas, pero el futbol es de momentos y no se sabe nada. Lo principal en estos momentos es el Sporting y que estoy jugando, eso me tiene muy feliz".

¿Y si Tigres se interesa? ¿O si él se interesa en ir a Tigres? ¿Qué pasaría?

"Sinceramente no tengo nada contra Tigres. Pasaron cosas tiempo atrás. Obviamente hay gente que tiene resentimiento, pero hay gente que no", menciona.

En el 2014, Alan Pulido, canterano de Tigres, afirma que al finalizar el torneo de medio año, será libre y se irá a jugar a Europa, Tigres afirma que hay vínculo hasta EL 2016.

En el 2015, aunque la FIFA le dio un transfer provisional para jugar en Grecia, el TAS da un fallo en donde dice que Alan Pulido falsificó una firma por lo que sus derechos pertenecen a los regios.

Al final, Chivas salió al rescate pagando a Tigres la ficha de Pulido, por lo que el delantero regresó a México para ser figura del Rebaño.

Pero las heridas quedaron abiertas. ¿O no?

"Me encantaría volver a Tigres ¿Por qué no? Es el equipo en el que creí, el que me formó como futbolista y ahí pude mostrar mi nivel. Si existe la posibilidad no la cierro las puertas".

Han pasado muchos años desde ese conflicto: Hay directivos que ya no están, hay otro manejo, muy diferente. Y si hay interés de ambas partes lo tomaría en cuenta".