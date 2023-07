Me encantaría poder llegar a las últimas jornadas de este torneo: Carlos Acevedo

Guillermo Ochoa ha asegurado que buscará estar en el Mundial de 2026, como titular de la Selección Mexicana. Situación que ha generado gran polémica en torno al Tricolor.

Entre cuestionamientos sobre la oportunidad a los arqueros más jóvenes, el arquero del Salernitana ha declarado que los porteros que vienen detrás de él deben pelear por sus oportunidades. Ante esto, Carlos Acevedo, meta de Santos, ha emitido su postura.

"Cada quien tiene sus opiniones, por supuesto que yo respeto la jerarquía, la trayectoria de Memo. Yo no tengo que tocarle la puerta a nadie, tengo que construir mi propia historia y con argumentos para estar en la Selección Nacional", expresó el arquero lagunero.

La lesión en el hombro izquierdo que lo tiene fuera de toda actividad no le impide alentar a la Selección Nacional, ya instalada en la final de la Copa Oro.

"Le deseo lo mejor, siempre a la Selección le deseo lo mejor, a Memo, a Ángel, a Toño que están por jugar un partido importante y que sin duda que, con lo que me pasó, tuvieron detalles de mandarme mensajes y por supuesto que mandarles la mejor vibra", declaró en la inauguración del Santuario, museo interactivo de Santos Laguna.

Carlos Acevedo espera por su regreso

El arquero de Santos Laguna está fuera de toda actividad desde el pasado mes de junio y su regreso aún tendrá que esperar.

"Hoy cumplo un mes de mi operación, obviamente con una vibra positiva de querer hacer una buena rehabilitación, de querer regresar a las canchas de la mejora manera y poder hacer las atajadas de que me gusta hacer", aseveró.

Sin embargo, nada mata la ilusión y buen ánimo de Carlos Acevedo, quien lamenta no estar en la Leagues Cup, pero asegura que "siempre se reinventa" en busca de lo mejor.

"Me encantaría poder llegar a las últimas jornadas de este torneo, por ahí tengo una fortuna de que la liga se para un mes por el tema de la Leagues Cup, me hubiera encantado jugar un torneo internacional con el club, así me tocó, es parte de mis historia y Carlos siempre se reinventa y siempre regresa, es un capítulo más y lo tomo de la mejor manera", concluyó el arquero de 27 años.