'Me empezaron a decir que para qué tenía hijos'

La llamaremos "Daniela" porque decidió guardar su identidad, pero la historia es real. Hace cuatro años, la joven estaba esperando a su primer bebé pero su parto fue un suplicio en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 46 del IMSS de Gómez Palacio.

En su octavo mes de gestación empezó con algunos malestares y de inmediato se trasladó a la clínica para solicitar atención médica, en compañía de su esposo.

La revisaron y como tenía seis centímetros de dilatación decidieron dejarla. Estaba en la sala de espera y el personal de salud le informó que a su hijo se "le estaba parando el corazoncito, entonces me dijeron que me tenían que programar para cesárea rápido porque pues ya era urgente. Me vendaron rápido, me hicieron firmar, me metieron a quirófano pero cuando me estaban poniendo la anestesia, las enfermeras y las doctoras estaban renegando porque batallaron ya que yo había subido de peso. Me empezaron a decir que estaba bien gorda y que para qué tenía hijos".

Pero el trato deshumanizado no terminó ahí. "Cuando me pusieron la anestesia, yo empecé a vomitar porque antes había comido en mi casa, tenía ocho meses y no pensé que ya me iba aliviar. Las enfermeras se enojaron y me dijeron que qué sucia era, que qué cochina, me pusieron una sábana en la cara que para no estar viendo el vómito, me dijeron que ellas no tenían necesidad de estar viendo esas cosas. En lo que me alivié y me hicieron la cirugía, estuve con la sábana en la cara, hasta que me alivié, me enseñaron rápido al bebé y se lo llevaron porque le pusieron como un casquito para el oxígeno, porque no podía respirar bien".

Saliendo del quirófano, Daniela no volvió a ver a las personas que la atendieron. Daniela, que ahora tiene 28 años de edad, le contó a su mamá y se fueron a quejar. Lo único que les dijeron fue que iban varias mujeres que denunciaban la misma situación.

En el estado de Durango, de un total estimado de 138,521 mujeres de 15 a 49 años, que tuvieron su último parto entre 2016 y 2021, 68.9% no experimentaron incidentes de maltrato, mientras que el 31.1% que equivale a 43,080 sí fueron maltratadas en algún momento de su último parto. Sólo en 2021, un 59.5% fueron atendidas en un hospital o clínica del ISSSTE de la entidad federativa y un 39.7% en un hospital o clínica del IMSS, entre otros. Estos datos fueron arrojados por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.

La prevalencia nacional de maltrato en la atención obstétrica en esos cinco años fue de 31.4%. En el vecino estado de Coahuila, se reportó un 30.3%. La mayor prevalencia se dio en San Luis Potosí con un 38.9% y la menor en Chiapas con un 18.8%.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que la violencia obstétrica, es una forma específica de violencia que se genera en el ámbito de la atención al embarazo, parto y posparto, en los servicios de salud públicos y privados, causando daño físico o psicológico. Se puede expresar como falta de acceso a servicios de salud reproductiva, trato cruel, inhumano y degradante, abuso de medicalización, y menoscabar la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos.

Los derechos humanos que se vulneran son: a la salud, a la integridad personal, a la información, vida libre de violencia y vida privada.