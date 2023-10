'Me duele mucho, quería ganar', Checo Pérez tras abandonar el Gran Premio de México

El piloto mexicano Checo Pérez rindió sus primeras declaraciones tras abandonar el Gran Premio de México, luego de chocar su auto con el originario de Mónaco, Charles Leclerc.

Pérez largó muy bien y en la recta escaló puestos, al grado que estuvo a nada de ser primero, a segundo de haber comenzado la carrera, pero, al entrar en la primera curva del autódromo de la Ciudad de México el de piloto tocó a la Ferrari de Charles Leclerc y terminó con severos daños en su monoplaza, mismos que le hicieron quedar fuera de la carrera, la tercera para él con Red Bull.

A pocos minutos de este lamentable suceso, Checo dios sus primeras declaraciones al respecto, y con un semblante cabizbajo mencionó que iba todo por el todo, sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba.

"Era muy difícil que tres autos pasaran por esa zona, no esperaba que Charles, en medio, iba a frenar similar a nosotros, porque Max iba por dentro y yo por fuera, siempre normalmente el que va en medio tiene menos margen de maniobra y me tiré".

Tras esto, el originario de Guadalajara mencionó que iba con la mentalidad de ganar el primer lugar en su tierra: "Hoy para mí no era suficiente terminar en el podium, la verdad es que tenía demasiadas ganas de ganar la carrera, vi la oportunidad y me tiré por él".

"Me duele mucho hoy, yo creo que teníamos una buena oportunidad, pero lo intenté, que me salía de esa curva en primer lugar, y hubiera sido la oportunidad de ganar la carrera, tuve el contacto con Charles y desafortunado porque si te soy sincero, lo volvería a internar, un podium no iba a ser suficiente, lo único que sueño es con ganar en casa".

Al finalizar, Checo reveló que ya no continuó con la carrera debido a que se había perdido demasiado tiempo, y los daños del carro ya no se lo permitían.

"El equipo estaba intentando solucionar los problemas, pero ya una vez que perdimos tanto tiempo y vimos los daños del auto, ya no había nada que hacer y decidimos retirar".