Me dejas con el corazón partido en mil pedazos: esposa de Julián Figueroa

Imelda Garza, esposa y madre del hijo de Julián Figueroa, se ha pronunciado vía Instagram sobre la muerte de su pareja:

"Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore", escribió junto a una serie de fotografías en las que aparecen amos.

Así fue la historia de amor entre Julián e Ime

Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón protagonizaron una historia de amor duradera, pese a todo; rumores, rupturas y la distancia, debido a que, pese a que hablaban abiertamente de los problemas que formaban parte de su relación, nunca dejaron de luchar para sacar adelante la relación que nació hace nueve años, cuando el músico le pidió a Ime que se convirtiera en su novia; a partir de ahí, vivieron una serie de eventos que hicieron que se unión fuera más fuerte.

La noche de este domingo se dio a conocer la lamentable noticia de que Julián Figueroa había muerto. A sus 27 años, el intérprete de regional sufrió un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, de acuerdo con la información que se compartió en las redes sociales de su madre, la actriz Maribel Guardia, noticia que ha causado la sorpresa del medio artístico debido a que el músico era muy joven, comenzaba a impulsar su carrera como cantante y actor, aunado a que ya era padre de familia, pues a lado de su esposa Ime Garza tuvo al pequeño José Julián Figueroa Garza, quien en la actualidad tiene cinco años.

Pero la historia de Imelda y Julián comenzó hace muchos años atrás, cuando tenían 16 y 18 años, respectivamente. De hecho, fue hace cinco meses cuando el músico recurrió a su cuenta de Instagram para felicitar a su pareja, a propósito de su aniversario, con un enternecedor mensaje en el que el cantante compartió que hacía nueve años había tomado la mejor decisión de su vida, al pedirle a Garza Tuñón que se convirtiera en su novia, denominándola como "la mujer más hermosa del mundo".

"No cambiaría un segundo de este hermoso viaje por todos los tesoros del mundo. Te amo, Ime Tuñón, desde el principio hasta el final. Eres y siempre serás mi único amor", escribió Julián acompañada de dos fotografías a lado de su pareja.

Maribel, madre de Julián y suegra de Ime, fue una de las personas que comentó la publicación expresando que amaba la pareja que hacían pues, si bien, la actriz se ha mostrado al margen de los problemas públicos que un día vivió si hijo a lado de su esposa, en lo que respecta a apoyar su relación siempre ha sido muy efusiva, a tal grado que su hijo y su nuera viven en el mismo techo que ella.

Por eso mismo, Garza Tuñón ha descrito a Guardia, a la cual denomina como su "tía" -como llaman en el norte a las suegras- como una señora, en todo el sentido del término, que siempre se ha mostrado respetuosa con ella, su hijo, la relación que sostenía con Julián.

"Ella es muy inteligente, es una buena persona que, aparte, nos ha recibido con todo el amor del mundo a mí, a mi hijo, a mi mamá. a mi abuelita, o sea... somos una familia", destacó en una entrevista para "Primera mano" hace tres meses.

En lo concerniente a su mami, Imelda confesó que ella era un poco más entrometida en su relación con Julián, por lo que, cuando en agosto del 2022 se publicaron las imágenes en las que Julián aparece besándose con una fan, su madre le aconsejó que se calmara y trata de comprender la situación, pues aseguró que ella quiere mucho al músico, por lo que no quería que se separasen y, en cambio, trataba de mediar para que ambos solucionaran sus problemas.

"Mi mamá es una persona que tiene un carácter fuerte, pero a Julián lo quiere mucho, ella conmigo habló y me dijo: 'Mira, amor, tranquilízate'". Fue, de hecho, su madre una de las primeras personas que arribo este lunes, pasadas las 08:00 horas del día, al domicilio de Maribel Guardia, en donde se encontraba Imelda pues, hasta el momento, parece que será en la casa de la actriz donde se velaran los restos de Figueroa.

Con respecto a cómo vivió la infidelidad de Julián, Ime recordó que su pareja se dirigió a ella llorando, expresándole que cuando besó a su fan estaba en estado de ebriedad, por lo que no recordaba el episodio, sin embargo, ella se encontraba muy molesta, debido a que su carácter es muy fuerte y se molesta con facilidad, sin embargo, reconoció que tomó la decisión de apoyarlo, sobre todo, porque se trataba de una enfermedad con la que el músico batalló mucho.

"Yo me enojé, claro que me enojé, yo me prendo en dos segundos, luego del enojo tuve algo de entendimiento porque al final he vivido muchos episodios con él cuando ha estado así (bajo estado de ebriedad) y la depresión que viene después es muy fuerte, entonces no quedó más que apoyarlo, obviamente enojada, sigo enojada, pero finalmente somos un equipo", afirmó.

Imelda y Julián se hicieron novios en 2013, se casaron en 2017 y, un año después, nació José Julián, su único hijo.