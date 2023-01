'Me agarró por el cuello y me tiró al suelo', príncipe Harry asegura que William lo golpeó

Después de que Harry y Meghan lanzaran un documental en donde ponían en jaque a la realeza y todo lo que vivieron cuando ambos se casaron, ahora, un nuevo libro escrito por el hijo más pequeño de "Lady Di" parece “atentar” nuevamente en contra de la realeza.

Y es que se ha dado a conocer que a través de su nuevo libro biográfico titulado Spare (Entre las sombras) Harry contará los momentos más tensos de cuando se encontraba en la Casa Real, entre ellos la fuerte discusión que presuntamente tuvo con su hermano, el príncipe William.

De acuerdo con el texto, escrito por el mismo Harry, recordó la fuerte discusión que vivió con su hermano luego de que éste describiera a Meghan Markle como una mujer “difícil, grosera y abrasiva”, y a pesar de que había tratado de calmar la situación, regalándole un vaso de agua, William reaccionó de manera violenta.

(FOTO: ESPECIAL)

“Dejó el agua, me insultó de nuevo y luego se abalanzó sobre mí. Todo sucedió muy rápido, muy rápido. Me agarró por el cuello, arrancándole el collar (de la camisa), y me tiró al suelo”, comentó con su testimonio.

“Aterricé sobre el plato del perro, que se rompió bajo mi espalda, las piezas me cortaron. Me quedé allí un momento aturdido, luego me puse de pie y le dije que se fuera”.

A pesar de que, según Harry, William no creyó que eso había sido un ataque, supuestamente Meghan había le había visto los rasguños y los moretones que tenía como resultado de este supuesto encuentro.