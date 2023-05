Maya Nazor revela qué sintió luego de ver a Santa Fe Klan besando Karely Ruíz

Maya Nazor rompe el silencio y habla de una vez por todas sobre su sentir luego de ver la interacción entre Santa Fe Klan y Karely Ruíz.

Fue hace un par de semanas cuando Santa Fe Klan sorprendió al público de Monterrey al plantarle un beso a Karely Ruiz, mientras que este le dedicaba la canción Mar y Tierra, sencillo que en un principio había sido para Maya Nazor y su hijo Luka.

A pesar de que en ese momento Maya no había dado declaraciones al respecto, evitando por completo las constantes preguntas de sus seguidores, a través del programa Está bien estar mal, la joven influencer pudo hablar de diversos temas, así como de lo sucedido entre Santa Fe y Karely.

Y es que, a pesar de que Maya no mencionó en ningún momento el nombre del rapero, sí lo nombró como "el padre de su hijo" luego de que le cuestionaran qué sentía por él después de todo este tiempo.

"La verdad, siento mucho respeto y respeto va a existir toda la vida", mencionó la rubia. "Luka siempre va a tener a su mami y a su papi, y yo a él siempre lo voy a respetar".

VE EL MOMENTO A PARTIR DEL MINUTO 51

Tras esto, Amy Rey, la presentadora del programa, le cuestionó qué había sentido luego de que su ex le había cantado Mar y Tierra a Karely, a lo que ella, entre risas nerviosas, respondió:

"Pues nada, como que si fue uhm..., yo no me di cuenta, yo en el momento no lo sabía, como que a veces te enteras más de las cosas por los fans que te etiquetan. Entonces me levanté de repente en la noche a volver a darle de comer a Luka, agarré el teléfono y fue cuando veo que me empiezan a etiquetar. Y pues nada más lo vi y pues ni modo. Es que no tengo nada que opinar, ni que sentir, cada quien su vida", sostuvo.

Posteriormente a esto, la guapa modelo aseguró que lo único que le importaba era ella hacer las cosas bien y "enfocarse en su familia y en su bebé".