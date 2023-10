Maya Nazor le responde a Santa Fe Klan tras revelar que no ve a su hijo: 'nunca fue su prioridad'

Maya Nazor no se quedó callada y enfrentó las declaraciones de su ex, el cantante Santa Fe Klan, al señalar que veía poco a su hijo por culpa de ella: "el papá de mi hijo no lo ve por su falta de interés", sentenció la modelo.

"No, pues (me siento) solo, es que no tengo a mi niño", se sinceró el rapero en una entrevista donde reveló su situación emocional y su opinión respecto al éxito que ahora tiene, pero alejado de su pequeño hijo.

Así, Nazor dio la otra parte de la historia que el público desconoce y utilizó su cuenta de Twitter para indicar que no ha limitado las visitas al rapero. "El papá de mi hijo lo viene a ver cada que a él se le antoja, jamás le he negado verlo. No opinen si no saben. Luego queda de venir a una hora y llega cinco horas después y el niño esperando", confesó.

Y para quitarse esos señalamientos de que ella pudiera ser la "mala del cuento", la influencer de una vez confesó los motivos de su separación del músico y cantante.

"El niño no es su prioridad y él lo sabe. Primero está su trabajo y las mujeres, su familia nunca fue su prioridad, por eso nos separamos. Así que dejen de tirar mierd*, porque yo he sido muy respetuosa y jamás he opinado del tema", arremetió Maya.

Y finalizó su comunicado: "La gente siempre opina de temas ajenos sin saber la realidad".