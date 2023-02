Mauricio Lara asegura no ir a una pelea, sino a una guerra en Gran Bretaña

Respetuosos, pero seguros de que bajarán del ring con la victoria, Mauricio “Bronco” Lara y Leigh Wood se mostraron confiados y muy motivados para el duelo que sostendrán este sábado, en la Motorpoint Arena de Nottingham que lucirá a su máxima capacidad.

En conferencia de prensa, el campeón mundial Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés), Leigh Wood (26-2-0, 16 KO’s) y su retador, el mexicano Mauricio “Bronco” Lara (25-2-1, 18 KO’s), irradiaron una seguridad, respaldada por las cabezas de sus respectivos equipos de trabajo, que elogiaron la entrega y profesionalismo de sus representados.

El director de Bxstrs Promotions y representante del Bronco Lara, Alejandro Brito, agradeció a Matchroom por la oportunidad y al equipo de Wood por haber aceptado la pelea, y dijo no tener dudas de que su pupilo se convertirá en campeón mundial este sábado.

“Mauricio lo buscó, ha trabajado mucho para ser campeón del mundo. Estamos seguros de que lo va a conseguir. Estamos muy motivados”, señaló Brito. El promotor compartió que Mauricio Lara siempre ha tenido el sueño de ser campeón del mundo, y dijo estar seguro de que en México, la afición estará muy pendiente de esta pelea.

Para el “Bronco” Lara, lo que se verá el sábado será una guerra arriba del ring, y dijo que espera que Leigh Wood esté bien preparado para poder aguantarla.

“Me siento contento, entusiasmado. Me he preparado como nunca para esta pelea. A ningún boxeador menosprecio, sé que tengo la capacidad para esta pelea, sé que estoy bien preparado, vengo con muchas ganas. Espero que venga bien preparado (Wood) para una guerra, porque yo no vengo a una pelea, vengo a una guerra, y vengo por el campeonato mundial si o si”, sentenció Lara, quien pronosticó que esta pelea no va a terminar por decisión.

El retador mexicano amplió que el Reino Unido es como su segunda casa, “estoy contento por el recibimiento que me han dado, y les aseguro que vengo a darlo todo”.

Por su parte, el entrenador de Leigh Wood, Ben Davison, consideró que el campeón del mundo tiene más recursos y talento, que el retador mexicano.

“Wood ha tenido peleas duras, y cada vez se ve mejor, más fuerte. Elegir peleas más fáciles no le permitiría ser el mejor. Lara es muy bravo, muy peligroso, pero sus golpes no creo que puedan dañar a Leigh. No se trata de quién pegue más fuerte, gana la inteligencia, la preparación, la mentalidad, la ejecución, los movimientos, todo define una pelea. Leigh está confiado, él es el mejor, el más completo”, apuntó Davison, quien tuvo a su cargo la preparación del campeón.

El propio campeón del mundo dijo sentirse muy motivado y contento, por la respuesta que ha tenido la función de este sábado en Nottingham, en la cual se espera “sold out”.

“Ha sido un largo recorrido para llegar aquí y por eso nos hemos preparado a tope, porque sabemos que se viene una gran pelea, pero voy a retener mi título, el cinturón se queda en casa. Va a ser una noche especial, agradezco a toda la gente que llenará la arena, se va a sentir una magnífica atmósfera, voy a ganar como sea, por nocaut o por decisión, puedo boxear y puedo pegar, voy a hacer lo que sea necesario para ganar”, sentenció el campeón del mundo, que hará su segunda defensa.

La pelea ha generado una gran expectativa, y ha dividido opiniones, aunque en las casas de apuestas el favorito es Lara hasta al 2 por 1.