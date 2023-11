Matthew Perry impidió que 'Chandler Bing' engañara a 'Monica Geller' en la serie de Friends

Matthew Perry, además de interpretar uno de los personajes más icónicos de la serie Friends, también tomó una decisión crucial para la relación entre 'Chandler Bing' y 'Monica Geller'.

Sin lugar a dudas, una de las parejas más bonitas y estables dentro de la serie creada por Marta Kauffman y David Crane fue la relación entre 'Chandler Bing', interpretado por el fallecido Matthew Perry y 'Monica Geller', interpretada por Courteney Cox.

Era tanta la química que había entre ambos que inclusive se convirtió en la favorita de muchos, superando a la relación que había entre 'Ross Geller' y 'Rachel Green', la cual algunos llegaron a considerar como 'tóxica'.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer que los creadores tenían pensado un duro destino para esta querida pareja, y es que tenían planeado que 'Chandler' terminara engañando a 'Mónica' con una camarera en el episodio The One in Vegas: Parte 1.

De acuerdo con la actriz, Lisa Cash, iba a ser su personaje con quien 'Chandler' engañaría a la hermana de 'Ross'.

“Básicamente, la escena era Chandler y Mónica estaban discutiendo en Las Vegas... Chandler sube a la habitación del hotel, pide servicio de habitaciones y yo entro a fungir como trabajadora del hotel, y acabamos hablando, riéndonos y conectando y Chandler acaba engañando a Mónica con mi personaje”, contó Cash para TMZ.

A pesar de que esta escena ya estaba ensayada, e incluso ya iba a ser grabada, Matthew Perry intervino y pidió a los guionistas que se cambiara el argumento, y es que Perry creía que el público no le perdonaría que 'Chandler' terminara engañando a 'Monica' después de todo.

"Y probablemente tenía razón. Eso habría cambiado posiblemente el curso de la serie y de su personaje", agregó Lisa.

Por otra parte, la actriz también compartió su experiencia a la hora de ensayar esta escena con Matthew, a quien describió como una persona simpática y divertida.

"Era muy simpático y acogedor y me hizo sentir a gusto, fue muy divertido y fácil hacer la escena con él”, sostuvo.