Matthew Lawrence se quedó sin trabajo tras negarse a posar sin ropa a cambio de un papel en Marvel

En un reciente episodio del pódcast, Brotherly Love, el actor Matthew Lawrence, de 43 años de edad, habló sobre la experiencia de acoso sexual de la que fue víctima y por la que fue despedido de la agencia que lo representaba.

El actor es recordado por aparecer en la película Mrs. Doubtfire cuando tenía solamente 14 años, y la serie adolescente Aprendiendo a Vivir. Aunque ha seguido trabajando, no ha tenido personajes más destacados, y parece que el actor ha revelado la razón.

Según contó en el pódcast que hace junto a sus hermanos Joey Lawrence y Andrew Lawrence, una experiencia de acoso sexual lo cambió todo, pues su agencia lo despidió luego de que se negó a quitarse la ropa para un importante director de cine, de quien no reveló el nombre.

El actor contó que ha habido muchas ocasiones en su carrera en las que le han ofrecido papeles importantes.

"Perdí mi agencia de representación porque me fui de una habitación de hotel, a la que no puedo creer que me enviaran, de un director ganador de un premio Oscar muy destacado que apareció en bata, me pidió que me quitase la ropa y dijo que necesitaba hacerme unas Polaroids", traduce El País.

"Y después me dijo que si hacía X, Y y Z, sería el próximo personaje de Marvel".

Matthew se negó a realizar lo que le solicitaron y se machó de la habitación, algo que tuvo como consecuencia su despido de la agencia.