Matheus Dória realiza obra social en Matamoros, Coahuila

El brasileño Matheus Dória no solamente da de qué hablar con sus buenas actuaciones en la cancha. El zaguero, también contribuye con obras sociales en la región y ayer quedó plasmado.

Y es que en la zona rural de Matamoros, Coahuila, específicamente en la Escuela Primaria Antorcha del Saber, Santos Laguna hizo acto de presencia con su programa de responsabilidad social Guerreros de Corazón, junto al defensor central Matheus Dória.

El amazónico meses atrás, participó en una entrega de útiles escolares en dicha institución. Tras aquella loable actividad, el jugador decidió hacer un donativo destinado a las instalaciones de la escuela, apoyándose en el programa social del club albiverde para gestionarlo.

Se invirtió a la construcción de sanitarios dentro de la escuela, sumándose en la realización de esta obra, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Laguna, CIVSA, BITUMEN Y CONCRETO y Rocío Ruiz Arquitectura, quienes apoyaron para esta obra.

En el evento de corte de listón, las y los alumnos tuvieron la oportunidad de convivir con el futbolista santista, a quien le brindaron muestras de cariño en todo momento.

"Fue un muy buen día para mí, porque la verdad me gusta hacer este tipo de actividades. Normalmente las hago en silencio, pero hoy es un día más que especial, porque la realidad es que los niños no tenían baño, no tenían un buen lugar para hacer sus necesidades" dijo Dória.

Tras disputar una pequeña "pica" con los alumnos del plantel, agregó "Gracias a Dios salió todo bien, las instalaciones quedaron muy bonitas, así que todos estamos muy tranquilos".