Más intoxicaciones por clonazepam; alumna de Ecatepec termina hospitalizada por reto de TikTok

Por hacer el reto de TikTok conocido como "El que se duerma al último gana", una alumna de 13 años de una escuela secundaria ubicada en la unidad habitacional Llano de los Báez, se intoxicó con clonazepam, por lo que recibió atención médica.

De acuerdo con el reporte, la adolescente, junto con un compañero de clase, jugaron el reto mientras se encontraban en la Escuela Secundaria General 169 Zamna, localizada en la calle Colectora, en ese fraccionamiento de Ecatepec.

La menor ingirió gotas del medicamento, el cual fue ingresado al plantel por uno de sus compañeros. Al parecer el reto fue grabado por los alumnos.

Hasta el lugar arribaron paramédicos del Sistema de Urgencias del Estado de México (SUEM) para brindarle atención a la niña y luego la trasladaron al Hospital de Las Américas, en Ecatepec, para recibir asistencia especializada.

La madre del segundo menor, quien llevaba en su mochila el medicamento que se emplea solo o en combinación con otros para controlar ciertos tipos de convulsiones, lo sacó del plantel, pero se desconoce su estado de salud.

La madre le comentó a los directivos de la secundaria que ella es la que toma el clonazepam, pero no sabía que su hijo lo había llevado a la escuela.

Personal del plantel dijo que es responsabilidad de los padres de familia verificar qué es lo que llevan sus hijos a la escuela, dentro de su mochila.

Otros padres acudieron al inmueble a preguntar por el estado de salud de sus hijos, pero se quejaron de que nos les dieron más detalles de lo acontecido.

"La verdad a mí me preocupa mucho eso de que los niños quieran hacer ese tipo de retos virtuales que ven en las redes sociales, por eso hay que estar muy atentos de lo que ven nuestros hijos en el internet", expuso una de las madres de familia que llegaron a la secundaria.

Las clases no se suspendieron, por lo que continuaron de manera normal.

"Yo vengo rápido a ver cómo está mi hija, pedí hablar con la maestra que le da clases, pero no me dejaron pasar. Nadie nos avisó que teníamos que venir por ellos. Yo no estoy de acuerdo en que si pasa algo nos oculten a los padres de familia, nos deben decir todo lo que pasa para saber lo que podemos hacer para corregir la conducta de los hijos", comentó otra madre de familia.

ANTECEDENTES

Este es el primer caso que se reporta en el Estado de México, pero, en días recientes, menores de otras entidades se han intoxicado al hacer el reto viral.

El 19 de enero se registró el caso de cinco jóvenes que se intoxicaron dentro de la Escuela Secundaria Francisco I. Madero, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, por el consumo de clonazepam.

También se han reportado casos en Guanajuato y Morelos, y ahora sucedió en la entidad mexiquense.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió hace unos días sobre el riesgo que representa el consumo del medicamento para los jóvenes que intentan hacer el reto viral de TikTok.