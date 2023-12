Más de 50 mil peregrinos han recorrido las calles de Torreón; esta semana se prevé un incremento. A una semana de concluir con la temporada de peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe en Torreón por el 492 aniversario de sus apariciones a San Juan Diego, se han recibido entre 50 a 70 mil peregrinos, y para estos últimos días se espera cerrar con más de 200 mil fieles.

De acuerdo con los registros de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, son 50 mil los peregrinos, sin embargo, muchos de ellos no se inscriben y participan en esta muestra de devoción a la virgen morena. “El número está aumentando ya, estamos planeando llegar hasta el día jueves inscribiendo”, dijo el párroco, René Pérez Díaz.También recordó que el llamado es a no hacer uso de pirotecnia, medida que dijo gran parte de los fieles ha respetado aunque recientemente se detectó un artefacto, el cual fue retirado.En ese sentido, comentó que se abordará el tema con las autoridades municipales, para definir qué se puede utilizar y que no puesto que se ha visto el uso de palomas.

“Es un tema que se tiene que regular un poco más, pirotecnia de menor grado, hay luces, un poco de fuego sin que sea tan peligroso pero sigue habiendo, tal vez sean temas que en su momento deban regularse, no solo con las danzas, sino qué hay que ir notificando, sobre todo también con las grandes empresas que suelen meter un poco del desorden en algunas cosas”.

En cuanto al tema de la basura, dijo que por lo menos las calles más cercanas a la parroquia,sí se han mantenido limpias.

“En el tema de las basura lo que nosotros percibimos que ha mejorado”.