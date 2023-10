Más de 10 mil fieles se esperan para la fiesta grande de san Judas Tadeo en Torreón

Al menos 10 mil fieles son los que esperan entre el último y el día grande de la fiesta patronal de san Judas Tadeo de Torreón, donde nuevamente se pide apoyar a los migrantes con la entrega de despensa, ropa o zapatos.

Samuel Lozano, párroco en san Judas Tadeo, detalló que de acuerdo a la experiencia del año pasado, en el que se registró una asistencia de 10 mil personas desde un día antes de la celebración del llamado patrono de las “causas difíciles y desesperadas”, para este año se espera una cifra similar e incluso mayor.

Recordó que en las celebraciones eucarísticas del 28 de octubre del año pasado, el templo siempre estuvo a reventar.

Dada esta alta asistencia, el sacerdote considera que san Judas Tadeo podría ser el segundo con mayor demanda o mayor devoción en la región lagunera, después de la Virgen de Guadalupe.

“Yo creo que cada día aumenta más esa devoción a este santo, yo creo que por la misma necesidad de la gente de acudir a alguien, siempre buscamos como seres humanos la ayuda de otro, entonces ante una realidad que cada vez se vuelve más difícil, más compleja, la gente busca ayuda de otros y no solamente de los que estamos aquí sino también busca intercesores, la fe nos lleva a buscar intercesores que tenemos la certeza que están cerca de Dios como cristianos creemos en esos”, explicó.

El párroco comentó que una vez más se está invitando a los fieles a que, a la par de llevar sus flores o veladores, también puedan entregar un artículo de despensa en apoyo a los migrantes o familias vulnerables de la ciudad.

“No podemos decirles no traigan flores, no traigan veladores porque son símbolos muy importantes para la gente, yo creo que este año será igual, no les quitamos ese gusto de ofrecer flores y veladores pero junto con ellas también gracias a la generosidad de la gente y que se conmueve ante las necesidades del otro, trajeron artículos de despensa para los migrantes”.

Dijo que también se estarán recibiendo ropa y zapatos para todas las edades, en apoyo a las personas que están de paso por esta ciudad, en busca de llegar a la frontera con los Estados Unidos.

De las actividades

Por otra parte, recordó que para este domingo 22 de octubre se estará llevando a cabo la bendición de los vehículos de transportistas de las 18:00 a las 21:00 horas en el estacionamiento de la parroquia.