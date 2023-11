Maryfer Centeno sufre accidente, ¿cuál es su estado de salud?

La grafóloga, Maryfer Centeno, espantó a sus seguidores luego de que compartió en redes sociales su estado de salud, tras sufrir un accidente.

En un video, la experta en lenguaje contó que sufrió un desmayo, lo que provocó que se golpeara el rostro.

Maryfer muestra las lesiones que sufrió, las cuales se registraron principalmente en la boca, en la cual se podrían ver moretones y heridas.

"Me desmayé, vean nada más. Los dientes los tengo deshechos, digo no se ve tanto aquí, todo mi tratamiento de delineadores valió gorro", señaló.

En la noche me desperté y le dije a Carlos, 'me siento mareada', y me dijo Carlo, '¿te acompaño al baño?', y le dije, 'no, no'. Llegué al baño, vi el lavabo y de lo demás ya no me acuerdo. Lo que sí, es que vi a Carlos, otra vez me desmayé y no sé por qué me bajó tanto la presión y cada vez que me veo en el espejo me vuelve a bajar la presión".

"Tengo rinofaringitis aguda, que no era para tanto, pero si me ven al rato que voy a ir al doctor, no se asusten", agregó.