Marx Arriaga, responsable de nuevos libros de la SEP, señala simulación en Coahuila

El director de Materiales Educativos de la SEP federal y responsable del rediseño y contenido de los nuevos libros de texto gratuitos, Marx Arriaga Navarro dijo que “es una pena” que Coahuila no haya distribuido los ejemplares pues la Nueva Escuela Mexicana (NEM) es el resultado de una lucha magisterial y de una reflexión de lo que requiere la educación en la actualidad.

“Es una pena que Coahuila se esté rezagando, que siga con modelos anticuados cuando su magisterio, las bases magisteriales le pidieron que debía adaptarse a las nuevas necesidades. La Nueva Escuela Mexicana es muy noble, le da la oportunidad al maestro de Coahuila, como al de Guanajuato, que desde sus realidades hagan el codiseño, y ellos insisten en seguir atados a asignaturas donde sea la Federación la que le diga lo que tienen que hacer en la página uno o dos, en el día uno o en el dos, sin importar que es muy diferente Coahuila de Aguascalientes o Chihuahua”, apuntó.

Comentó que con los materiales de “Coahuila Educa” que adquirió el estado con recursos propios, causará algunas afectaciones, entre ellas, que continuará la formación de estudiantes sumisos y obedientes que no responderán a las necesidades de educación media y superior.

Marx Arriaga Navarro dijo que “es una pena” que Coahuila no haya distribuido los ejemplares. (Foto: ANGÉLICA SANDOVAL / EL SIGLO DE TORREÓN)

“Ellos mismos lo dicen en sus programas de desarrollo, necesitan hoy a un Coahuila innovador, emprendedor, que proponga cosas. ¿Cómo lo van a lograr si los tienen sometidos a ciertas asignaturas?, obligados a tomar ciertas temáticas. La NEM apoya ese tipo de formación de pensamiento crítico donde el ciudadano pueda enfrentar las problemáticas que hay, yo lo que veo, teóricamente como maestro, es que posiblemente el día de mañana, los problemas de violencia, los problemas económicos que hay en Coahuila pues no van a resolverse porque la ciudadanía no va a tener las herramientas para hacerlo, van a tener tal vez, el dominio de las matemáticas y del español pero la empatía para poder trabajar en resolver esos problemas que son graves, no la van a tener y no hay recetas…”.

Arriaga Navarro, consideró que el gobierno del estado “está acostumbrado a la simulación” y a decirle a los padres y madres de familia que sus hijos van muy bien y que el ciclo escolar fue todo un éxito, aun y cuando hay comunidades marginadas, descomposición social por falta de valores y procesos educativos en las escuelas e inseguridad. Negó adoctrinamiento e hipersexualización en los nuevos LTG e indicó que esto es parte de señalamientos que ha hecho el sector educativo privado para tratar de mantener la educación como un negocio, sobre todo porque después de la pandemia por la Covid-19, registraron una baja de matrícula. Agregó que en los nuevos libros de la SEP federal, no hay fanatismo, contenido en contra de la iniciativa privada o de la religión y tampoco “una bandera de Morena o del presidente, eso no está ahí, eso es una fantasía que han creado para convencer a los padres de que lo mejor es invertir en la educación privada y que compren libros de texto de editoriales”.

Agregó que el gobierno actual de Coahuila es el que eligió la ciudadanía y que no cree que el asunto de los libros de texto se resuelva con una orden o mandato por parte de un juez. “Será decisión de Coahuila, de la población, de las bases magisteriales, cuando cambia Coahuila o si siguen anclados en ese tipo de formación autoritaria, sometida y del siglo pasado. Al final que sea el pueblo de Coahuila y sus maestros quienes decidan el tipo de educación que merecen”, dijo. Comentó que en el diseño de los nuevos libros participó el magisterio de Coahuila además de que a las asambleas acudió el propio secretario de Educación del estado, Francisco Saracho Navarro.

El funcionario visitó este jueves La Laguna de Durango para dialogar con las bases magisteriales sobre la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y discutir sobre la importancia del codiseño y la autonomía profesional en las aulas.