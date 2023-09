Marvel sufre los efectos las huelgas en Hollywood; reportan cambios en el calendario

El año 2023 sería uno de los más cargados de contenido de Marvel Studios, previamente se habían revelado varios estrenos que llegarían como parte de la Fase 5 y Fase 6; sin embargo, los planes estarían cambiando.

Un reciente reporte de The Hollywood Reporter señala, de manera exclusiva, que se realizarán varios cambios en los estrenos.

De la Fase 5 ya se han visto en la gran pantalla las cintas Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Guardianes de la galaxia vol.3 y la serie Secret Invasion en Disney+; previamente ya se habían hecho cambios, puesto que, aunque The Marvels llegaría a los cines en julio, terminó por cambiar su fecha para el día 9 de noviembre de 2023.

El nuevo informe de The Hollywood Reporter indica que, según sus fuentes cercanas, Marvel estará haciendo cambios en su programación.

Al parecer, la única serie que se queda igual es la segunda temporada de Loki, programa del que hay grandes expectativas ante el éxito que supuso la primera entrega. La nueva entrega presenta el regreso de Tom Hiddleston como protagonista y Owen Wilson. El estreno se mantiene para el día 6 de octubre.

En tanto, la segunda temporada de What If?, sufrió cambios desde principios del 2023, ya que estaba programada para la primera mitad del 2023; sin embargo, será hasta diciembre que los fans podrán ver la serie animada que presenta narrativas alternas de los personajes de Marvel a través de los multiversos.

Estos son los cambios que señala The Hollywood Reporter:

Echo- pasa de noviembre del 2023 a enero de 2024.

X-Men 97- pasa de otoño de 2023 a principios del 2024.

Agatha: Darkhold Diaries- se retrasa hasta otoño del 2024.

Ironheart- se queda al momento sin fecha de estreno.

Daredevil: Born Again- detiene su producción en medio de las huelgas- programada para primavera del 2024.

Wonder Man- detenida a mitad de la producción.