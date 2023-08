Martinoli narra el retortijón que sufrió en el viejo estadio Corona que solo tenía mingitorios 

Christian Martinoli recordó uno de sus peores días narrando un partido de liguilla entre Santos Laguna y Morelia en el viejo estadio Corona, pues un malestar estomacal se le complicó al ver que los baños solo tenían mingitorios.

El analista deportivo de TV Azteca, relató durante una entrevista con Yordi Rosado que, una de sus peores experiencias narrando un partido fue en Torreón, pues después de haber ido a comer al restaurante de siempre, llegando al estadio comenzó a sentir retortijones.

“Fue en un restaurante que habíamos ido siempre y nunca había pasado nada, yo creo que fue un recargue estomacal de mi parte. Estábamos en el viejo estadio Corona, que no tenía palco de transmisión, sino la última fila del estadio que pegaba con la pared del inmueble, era una explanada de expendio de cervezas. Quitaban al de las chelas para que bajara tres escalones y ahí ponían los monitores y los micrófonos.

El estadio era muy arcaico y yo empecé a tener retortijones como al minuto 15 del primer tiempo, dije ‘esto está muy mal’. Me aguanté”.

Sin embargo, mencionó que estar al aire era algo sagrado y pensar en el regaño que le daría José Ramón Fernández atormentaba su mente, al mismo tiempo que sudaba frío por su malestar.

“En el partido al minuto 40 yo decía, ‘a ver, wey, me cago aquí o me aguanto y voy al baño al medio tiempo’. Me aguanto. Acaba el primer tiempo, voy al baño y había una fila de mingitorios, no había excusado, no había nada”.

Martinoli, pensó en la opción de hacer sus necesidades en una cubeta o hacerse en los pantalones y pedir que le compren ropa para ponérsela encima. “Yo estaba muy, pero muy mal”.

Pero las cosas se volvieron a complicar para el periodista deportivo después de que le negaran el acceso al vestidor de Santos.

“Voy al vestido de Santos y que me pintan hue… no me dejan pasar. Seguramente los critiqué y me dijeron que ni madres, entonces voy al del Morelia. Esos siete minutos que estuve en el baño fueron los momentos que más calma he tenido en mi vida, sin duda alguna”.

Luego de varios minutos en el baño, Christian Martinoli cuenta que regresó a narrar los últimos cinco minutos del encuentro con mucha liberación.

