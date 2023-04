Martha Higareda narra como consiguió el papel de Renata en Amarte duele

La actriz mexicana Martha Higareda estuvo presente en el pódcast de Roberto Martínez, en donde habló de sus más recientes proyectos, así como de su vida personal y trayectoria. Uno de los personajes más importantes en su carrera es el de Renata de la película Amarte Duele, el cual consiguió de manera inesperada.

Según contó la protagonista de Te Presento a Laura, un correo lo cambió todo.

"Un día me acuerdo de que estábamos viendo una telenovela de Gael García y Diego Luna, y yo no sé qué me pasó, me acuerdo perfecto que yo la estaba viendo y le dije a mi mamá: "Mamá, yo quiero hacer eso que hacen ellos", contó sobre sus primeros acercamientos a la actuación.

"Y luego, en otro momento diferente, estaba con mi hermana y le dije, no sé por qué ese chavo que está ahí me va a dar un beso y era Gael García", bromeó la actriz.

"Después, si me pasó en una audición, fue para la película Y tu mamá también, que fue justo mi primer casting y estuvo increíble porque estaba Alfonso Cuarón, Carlos Cuarón, Diego Luna en un pasillo, Lubeski, y Gael y yo improvisando una escena", dijo.

"Cuando yo hice aquel casting, al final no hice la película. Hubo un momento en la vida donde entre ese casting y Amarte Duele, salió la película de Amores Perros, cuando yo la voy a ver, no manches, yo dije quiero hacer eso, eso es lo que quiero hacer, quiero hacer cine. Entonces le escribí una carta a la página de internet de la película, contándoles lo mucho que me había encantado la película y al final puse que yo era actriz y que algún día me encantaría hacer una película, y mandé mis fotos y se acabó y muchísimas gracias".

Sin embargo, algo que Higareda no esperaba era que ese correo lo iban a responder.

"Contesta la productora de la película de Amores Perros, me dice: 'tocaya', se llama Martha, 'quiero felicitarte porque le pasé este correo a los productores, qué hermoso correo. ¿Por qué no vienes a visitarme y te quiero conocer'".

Martha contó que cuando acudió a la oficina le realizó una serie de preguntas, y debido a su personalidad, la productora le dijo que le agradó, por lo que le hizo una invitación a una fiesta en donde habría varias personalidades del mundo del cine.

"Me dice, 'te voy a invitar a una fiesta de celebración y ahí te voy a presentar con gente, pero de ahí, nada más, no depende de mí", confesó la estrella de Cásese quien pueda.

"Fui a la fiesta y en eso conocí a una directora de casting que me dijo, 'tengo una película que voy a hacer, que yo creo que tú me das muy bien el personaje. Es una historia tipo Romeo y Julieta. Tú crees que puedas venir con un monólogo que tú te inventes tipo Julieta pasado mañana?'.

La actriz de 39 años aceptó el reto y escribió su monólogo, el cual sería el encargado de definir su destino en la película.

"Entonces escribí un monólogo adaptado de Romeo y Julieta, pero a la vida actual, como si yo fuera Julieta, pero hablara como una niña fresa y no, no sabía de qué se trataba la historia, o sea, nada más es el casting y entonces hice todo el monólogo y cuando terminé la directora dijo: 'wow, estuvo muy padre'"

Finalmente, Martha se enteró de que había conseguido el papel que le cambió la vida y con el que alcanzó la fama.

"Como a los tres días me hablaron y me dijeron, vente al callback y luego ya me dijeron, 'te quedaste'. Pero todo vino de un correo que mandé", dijo.

Cabe señalar que Amarte duele se ha convertido en un clásico moderno del cine mexicano. La cinta se estrenó en noviembre del 2002 y está dirigida por Fernando Sariñana.

La cinta cuenta con elenco en ese momento juvenil, que después se convertirían en grandes figuras del cine mexicano y la música. Junto a Higareda están Luis Fernando Peña, Ximena Sariñana, Andrea Damián, Armando Hernández y Alfonso Herrera.