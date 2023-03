Martha Debayle da consejos de cómo pedir en un restaurante y la tachan de soberbia

Una vez más Martha Debayle se volvió tendencia por un polémico video, en el cual tachaban a la conductora de ser una mujer “déspota” y “soberbia”.

A través de redes sociales se comenzó a viralizar un video en donde la presentadora le mostraba a sus seguidores la manera "correcta" para pedir una mesa en un restaurante en donde no se tenía reservación.

En el clip, la conductora mostró dos maneras de hacerlo, siendo la última forma la más juzgada por los usuarios en redes, ya que aseguraban que era una manera de actuar bastante déspota y grosera de pedir las cosas:

“No es lo mismo llegar a un lugar: Buenas tardes, somos cuatro, no, no tengo reservación, gracias. A llegar: Buenas tardes, no, no tengo reservación. Cuatro, para ahorita”, dijo Martha.

Este consejo desencadenó un sin fin de comentarios al respecto, en donde miles de usuarios juzgaron duramente la manera de actuar de Martha, la cual pedía las cosas "para ahorita" y con un tono soberbio.

"Cualquier persona que haya trabajado en alguna variante del servicio al cliente puede confirmar que gente como Martha Debayle es la razón por la que este mundo es mucho más hostil de lo que podría ser naturalmente", "Martha Debayle haciendo de las suyas otra vez… provocando que le escupan la comida y simbolizando con los lentes “no mereces verme a los ojos, pinche gato”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en redes sociales.

Cabe destacar que este video fue compartido por la misma conductora hace un par de meses atrás, donde promocionaba sus nuevos lentes de sol y hablaba sobre la importancia de sentirse cómoda con lo que cada quien use, sin embargo, fue este mismo detalle de los lentes lo que causó la molestia de muchos.