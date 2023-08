Mario Cimarro de Pasión de Gavilanes celebra el primer año de su hija

La telenovela Pasión de Gavilanes fue una de las máximas producciones televisivas de Colombia y que aún es recordada por sus fans. Fue producida por RTI Televisión, para Telemundo y Caracol Televisión, y fue estrenada en 2003 con un éxito en Latinoamérica.

La telenovela se basó en la novela Las aguas mansas de 1994, escrita por Julio Jiménez. Pasión de Gavilanes contó con un gran reparto actoral que fue encabezado por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. La telenovela tuvo su cierre en julio de 2004.

Entre los actores principales de Pasión de Gavilanes uno de los más destacados es el cubano Mario Cimarro que en la actualidad tiene 52 años. Actualmente, el actor sigue siendo recordado por su papel como "Juan Reyes" en la telenovela y en sus redes sociales da cuenta de que aquella producción también lo marcó a nivel profesional y personal.

El próximo jueves, Mario Cimarro y su pareja, la modelo Bronislava Gregusová, vivirán una jornada muy especial en sus vidas, ya que su primera hija Brianna cumplirá su primer año. A través de las redes sociales de ambos es que han dado a conocer cómo va creciendo su hija, aunque por lo general cubren su rostro.

"Fue un milagro, la vida de un bebé es un milagro divino, pero nos tomó de sorpresa, porque lo descubrimos en un chequeo de rutina. Yo no podía creerlo, los ojos se me aguaron y mi mujer no sabía que pasaba… ¡fue espectacular!", expresó Mario Cimarro en entrevista con el portal HOLA y dejando como revelación que se enteraron por sorpresa de que iban a ser papás. Ahora, todas las miradas estarán nuevamente puestas en el actor por la celebración de cumpleaños de su pequeña hija.