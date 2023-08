Marie Claire señala la mala actitud de Jorge Losa durante pelea con Ferka

Marie Claire dominó las tendencias de conversación de los espectadores de La Casa de los Famosos México luego de una discusión en la que se defendía de las críticas de Ferka.

El momento que se volvió viral en redes, muestra cómo durante la pre-gala de LCDLFMX a Ferka no le pareció que los conductores, Cecilia Galeano y Mauricio Garza, junto con los invitados, Marie Claire y el Borrego Nava, utilizaran unos cuernos de diablo en referencia al Team Infierno, diciendo que “tan fácil se van a empinar”.

“Marie Claire, con razón te sacaron la primera semana, por voluble. No sean tan fáciles, carajo”.

Sin embargo, Marie Claire defendió que ella siempre se ha dejado guiar por sus sentidos y que también se permite reconocer los fracasos.

“Desde la primera semana que yo perdí decidió disfrutar el show, y no es que yo esté de un Team u otro, simplemente el que me entretenga más, pues le aplaudo”.

Ferka, insistió en el tema y los ánimos se calentaron, aunque no a su favor de acuerdo a las reacciones de las redes sociales, ya que Marie Claire se llevó los aplausos entre los comentarios por defender su apoyo al juego que hicieron los cinco finalistas de La Casa de los Famosos México.

“No superas tú lo de la regla de oro, mamasita, y tú ni siquiera estabas ahí. A mí me da la gana ser de donde yo soy. Aprendan a jugar y aprendan a perder ”, respondió Marie Claire, quien además se quedó sorprendida por la postura de Jorge Losa, quien le dijo que “ella ya estaba haciendo puntos para la segunda temporada”.

Luego de esto, Marie Claire realizó un "live" en su cuenta de Tik Tok y habló sobre las reacciones de Jorge Losa.

“Una cosa es lo que estabas dentro, y otra es totalmente diferente a lo que eres afuera. Totalmente diferente. Yo sin embargo no estoy en contra de su criterio de que adentro era amor y paz, y ahorita que está afuera y los tiene a todos enfrente, no le dice nada a nadie, y se lo quiere decir venir a decir a ‘la estúpida que está afuera’ que él no tiene ni idea todo lo que he venido haciendo desde que yo salí”.

Marie Claire, también asegura que ha sido imparcial en todos sus comentarios y que quizá eso es lo que les está molestando a Ferka y Jorge Losa.