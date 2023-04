Maribel Guardia rompe en llanto en su regreso al teatro ante conmovedor gesto del público tras muerte de su hijo Julián Figueroa

Maribel Guardia se había ausentado de la obra "Lagunilla mi barrio" tras la muerte de su hijo Julián Figueroa, el elenco no sabía con certeza cuándo regresaría, Alma Cero la reemplazó y sus deseos eran que regresara cuando se sintiera lista para ello, y al parecer, el encuentro que Maribel tuvo con su hijo ayudó para que esto ocurriera.

"Tengo que continuar con mi vida", dijo con firmeza a las afueras del teatro, pues sabe que eso hubiera querido su hijo, además, luego del abrazo que le dio, ve el dolor de otra manera, aseguró que ya no le tiene miedo a la muerte, pues a través del encuentro con Julián ya sabe que hay más allá, y es luz.

Fue en el rosario de su hijo, cuando pudo verlo y abrazarlo, ahora sabe que está bien y feliz, mejor que nunca, así que, aunque lo extraña, se siente tranquila de haberlo visto entre tanta luz.

"Lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble, me abrazó, y cuando me abrazó, sentí toda la luz y la felicidad que él sentía que dije ‘Dios mío, es que de aquí soy’ y no porque me quería quedar ahí con él, sino porque sentí que de ahí somos, que venimos de la luz, me abrazó como tres veces, se veía pleno, lleno de luz, veías su pelo, pero con formas de luz, irradiaba, me daba vueltas y me abrazaba; fue la manera en al que mi hijo me dijo ‘no te preocupes mamá, estoy bien’, no bien, está mejor que nosotros, y me dio otro sentido del dolor, porque estoy triste, pero no como estaba, es una tristeza de no verlo", expresó.

Reciben a Maribel Guardia entre aplausos

Maribel regresó a la puesta en escena "Lagunilla mi barrio", después de haberse ausentado por la repentina muerte de su hijo Julián, quien perdió la vida el pasado nueve de abril tras sufrir un infarto en su casa.

El público del Centro Cultural Teatro II aplaudió a Maribel cuando apareció, sus compañeros hicieron lo mismo, y después, la gente se puso de pie para seguir con la ovación.

Guardia se mostró conmovida y agradeció las muestras de cariño; en medio de la ovación, alguien gritó: "¡Maribel, te queremos mucho!".

Al final de la función, cuando el elenco canta "Yo sin tu amor" Maribel Guardia se mostró conmovida hasta las lágrimas, según circulan videos en redes sociales, donde aplaudieron su fortaleza de regresar a trabajar pocos días después de la pérdida de su hijo.