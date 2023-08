Maribel Guardia revela cómo ha vivido su duelo tras la muerte de Julián Figueroa: 'no se lo deseo a nadie'

Maribel Guardia reveló entre lágrimas cómo ha vivido su duelo tras la muerte de su hijo Julián Figueroa: "Tienes que levantarte y seguir tu vida".

Fue a inicios del mes de abril cuando el mundo del espectáculo se paralizó luego de que se diera a conocer la lamentable noticia de la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el también fallecido cantante Joan Sebastián.

Ahora, a varios meses de este suceso, la actriz Maribel Guardia abrió su corazón y durante su participación en el matutino de Televisa contó cómo ha vivido su duelo tras la partida de su hijo.

Con un semblante un poco más caído, dejando de lado la sonrisa característica de la costarricense, Maribel mencionó: "Hay que maquillar el dolor, tienes que levantarte, te puedes quedar tirada, revolcándote en el dolor, pero te tienes que parar, bañarte, salir a la calle y continuar la vida, porque sé que es lo que hubiera querido mi Julián para mí".

Tras esto, Maribel contó la experiencia que tuvo tras la muerte de Julián, asegurando que su hijo, quien falleció a los 28 años, se le manifestó:

"Tuve una experiencia hermosa con mi hijo, porque lo vi, era luz, sonriendo y platicamos de todos, hasta me habló de mi muerte, me encargó a su niño, que es un regalo para mí, ese niñito es una belleza. Dios aprieta, pero no ahorca, tengo esa nuera hermosa que también amo como a una segunda hija y a ese niñito que me he propuesto a amarlo, a cuidarlo, y educarlo lo que mi nuera me lo permita".

A pesar de que a lo largo de su vida, Maribel ha vivido diversas partidas, la muerte de su hijo fue la más dolorosa:

"A mí se me murió la mamá a los 9 años, se murió mi papá, pero un hijo es otra cosa, yo le digo a todas las madres que han perdido un hijo, que sé que son muchas, y es el dolor que no le deseo a nadie en este mundo, tenemos que salir adelante, levantarnos, arreglarnos, y seguir con la familia que tenemos" .

La también cantante mencionó que ha tenido que mostrarse firme "y levantarse" por el bien de su familia, ya que también viven duros momentos:

"Tengo que estar fuerte para todo el mundo, y libre todo para mí, porque tengo que darle gracias a Dios por la vida que me ha dado, y hacer honor a esa vida, hasta el día en que me muera. Le doy gracias a Dios por ese hijo maravilloso que me dio, por tener la bendición de ser madre, no me arrepiento para nada".

Al finalizar con sus declaraciones, Maribel Guardia señaló que continuará con el duelo toda su vida, sin embargo, tiene que seguir con su vida por el bien propio y de su familia.

"Lo que podemos aprender de esto es vivir, haciéndole honor a Dios, y con el recuerdo en el alma de mi hijo, todos los días lo recuerdo. Hay que levantarse, hay que continuar, seguir adelante, y ya me verán un día de estos en bikini, otro día modelando fajas y yo voy a continuar con mi vida, una cosa es vestirse de luto y otra cosa es el duelo, el duelo lo llevas por siempre", sostuvo.