Maribel Guardia relata su reacción al saber de la muerte de José Julián; 'empecé a tirar gritos como loca'

Entre lágrimas y sonrisas, Maribel Guardia y Matilde Obregón se reunieron no con el fin de conversar como actriz y periodista, como ellas dijeron, sino para conectar "de mamá a mamá", pues hace unos meses ambas perdieron a sus hijos, Julián Figueroa y Paco Forastieri Obregón, respectivamente, y abrieron su corazón acerca del duelo que han atravesado, pues esto las ha llevado a convertirse en grandes amigas por el apoyo mutuo que se han brindado.

Maribel Guardia perdió a su único hijo, Julián Figueroa, hace siete meses, el 9 de abril pasado por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular a los 27 años; a su vez, el hijo de Matilde Obregón, el también periodista Paco Forastieri Obregón, murió a los 29 años hace casi tres meses, el 28 de agosto, tras un accidente que tuvo lugar en Cuernavaca, Morelos.

En la más reciente entrevista que Matilde subió a su canal, aparece junto a la actriz, debido a que a pesar de que se trató de una entrevista, la periodista también abrió su corazón y compartió, como nunca antes lo había hecho, el dolor que la alberga desde que uno de sus hijos gemelos perdió la vida, al confiar que cuando se enteró del deceso de su hijo, la primera persona en la que pensó recurrir fue en Maribel, que cuatro meses antes atravesó la muerte de "Juliancito", pues quería tomar con la misma fortaleza la ausencia de su hijo.

"Dicen que en toda tragedia hay una luz y te quiero decir que mi luz fuiste tú; cuando yo pierdo a Paco, hace ya casi tres meses, la primera persona que quiero buscar, con la que quiero hablar es con Maribel Guardia y yo quería saber ¿Cómo le hizo Maribel?, ¿Cómo le hace Maribel para poder sobrellevar esta pena que a nadie se le desea?", dijo la comunicadora.

La motivación de ambas madres de hablar del duelo que han atravesado -justificaron- nació cuando cayeron en la cuenta que, así como ella, a muchas mujeres que viven el duelo de una de sus hijas e hijos y que, desafortunadamente, en muchas ocasiones no tiene la certeza de dónde se encuentran sus restos, por lo que se dijeron afortunadas, considerando que sería buena idea enviar el mensaje a otras madres de que sí se puede salir adelante tras la pérdida de un hijo aunque el dolor no se caya y esté siempre presente.

"Es que de verdad hay tantas mamás en este país que han perdido un hijo y el dolor, el vacío, ese túnel oscuro por el que transitas... ves una luz al final y dices 'camino y camino y no llego ¿cómo le hago?', entonces dijimos: 'Tenemos que hacer un programa para hablar con todas esas mamás, que están viviendo el mismo dolor que tú y yo y a veces peor porque muchas madres ni siquiera saben dónde está su hijo'", expresó Maribel.

Fue así que Maribel rememoró cómo se enteró de la noticia y la manera en que reaccionó, pues era un domingo en que le tocaba ofrecer función de "Lagunilla mi barrio", por lo que salió de casa antes de que Julián se despertara, situación que le extraño debido a que ya era tarde, sin embargo su esposo Marco Chacón le dijo que se fuera al teatro y que él se encargaba de despertarlo cuanto antes, a pesar de que él se encontraba en ese momento en Costa Rica, ciudad a la que había viajado para pasar con su madre su cumpleaños.

Fue entonces que Chacón le marcó a Imelda Garza, esposa de Julián para que lo despertase, fue cuando la joven cayó en la cuenta de que el músico no se movía ni reaccionaba, sin embargo, Marco determinó que lo mejor es que Maribel no se enterara de la noticia de inmediatamente, por lo que envió a la actriz y a una sobrina que cenaran al acabar la función, mientras ellos resolvían como dar la noticia a su madre.

"Yo me enteró después de eso porque nos vamos a cenar tacos, pero no me pasaban los tacos, me comí la mitad dije: 'Algo está mal'", fue entonces cuando su esposo le marcó y le dijo que ya se regresaran a la casa, pero eso no dejó convencida a la actriz y en el trayecto lo llamó y fue ahí cuando le dio la noticia del deceso.

"Me dice: 'Julián está muerto', yo agarre el teléfono, lo tiré contra el vidrio, empecé a tirar gritos como loca, de milagro no me estrellé, fue lo más triste y más doloroso que me pasó en la vida. Imagínate, Matilde... mi niño adorado, el amor de mi vida", destacó.

Fue así que la actriz destacó que la presencia de Julián en esta vida marcó un antes y un después, tanto en su nacimiento como en su muerte, pues al principio ella no quería tener hijos, debido a que ella perdió a su mamá a los nueve años y temía dejar a una hija o un hijo huérfano, sin embargo, se embarazó porque Joan Sebastián, que era su pareja en ese tiempo, le insistió en que procrearan juntos y, con su nacimiento, Guardia dejó de sentirse sola por primera vez en su vida.

"Yo me vine a México sola a los 19 años, yo ya no tenía ni mamá ni papá y para mí Julián fue tener familia, tener algo que era mío de verdad, fue la magia más grande del mundo porque yo estaba muy sola, fue como tener familia, que salió de mi vientre, ¿cómo puedo tener tanto amor? y lo amé tanto, y era un niño tan especial, tan inteligente y tan analítico (...) para mí perder a Julián no sólo fue perder a mi hijo amado, sino al amor de mi vida literal, las ilusiones que él significó para mí", preciso.

Otro de los momentos más emotivos de la charla, fue cuando Matilde recordó cuando Maribel la visitó en su casa, a pocos días de la muerte de Paco, para que rezaran el rosario, que duró de más de tres horas, y en el transcurso del rezo, ambas se percataron que la habitación en la que estaban se llenó de un aroma a rosas, lo que las desencajó debido a que la periodista no tenía flores dentro de su casa.

(FOTO: ESPECIAL)