Maribel Guardia habla ante las cámaras por primera vez tras la muerte de su hijo Julián Figueroa

Maribel Guardia habló por primera vez ante las cámaras de diversos medios de comunicación, tras la muerte de su hijo Julián Figueroa.

Luego de que en la madrugada del lunes se confirmó el deceso de su único hijo, fruto de su relación con el fallecido compositor Joan Sebastian, y tras mantener en privado el funeral, la actriz estuvo frente a la prensa.

"Era mi amor, el niño de mis ojo", comenzó a decir Maribel.

"Ha sido muy duro perderlo, dios me lo dio, dios me lo quitó. Lo entrego en sus manos, tenía tanto por recorrer Julián, estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra, pero así fue. Gracias a dios, me dejó a esta niña tan linda, mi nuera que la adoro y a un bebé precioso que tenemos que sacarlo adelante", dijo.

"He recibido tantas flores (...) lo agradezco, y les pido a todos los que me estén viendo que recen mucho por mi hijo, y que recen mucho por nosotros, para que podamos tener valor, y le pido a dios, a todos los que nos están viendo, que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie, que dios los bendiga, que los guarde en la palma de su mano", finalizó.