Mariah Carey luce renovada y llena de magia navideña en arranque de conciertos

La Navidad sin Mariah Carey, ¿Sería la misma?. Seguramente no.

Hace unas semanas, la intérprete anunció su gira navideña de concierto, generando revuelo entre sus fanáticos.

Mariah anunció 13 espectáculos, de los cuales ya dio dos, uno en Highland y otro en Los Ángeles, California.

Las entradas para la mayoría de sus shows se han vendido como pan caliente.

Recientemente, Carey subió fotos de sus primeros conciertos, en las cuales se ve muy delgada y llena de magia navideña.

Mariah retoma sus clásicos All I Want For Christmas is You, entre otros temas.

Joy the World, SIlent Night, Oh Santa!, When Christmas Come y por supuesto All I Want for Christmas Is You, entre otros temas, integran el repertorio de los espectáculos navideños de la diva de la música.