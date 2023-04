María León se equivoca en el Himno Nacional previo al juego de Padres vs Giants

María León se volvió tendencia en redes sociales luego de que se equivocara durante su canto al Himno Nacional Mexicano La intérprete ya ofreció disculpas.

La ex integrante de Playa Limbo, María León, fue la encargada del Himno Nacional Mexicano en el segundo juego de la serie entre Padres y Giants en el estadio Alfredo Harp Helú.

Sin embargo, las cosas no salieron como ella esperaba, ya que la cantante terminó equivocándose en una estrofa de este símbolo patrio. Y es que en lugar de continuar con el verso "Por el dedo de Dios escribió", María León dijo "un soldado de Dios se escribió".

Este error le habría atraído varios abucheos por parte de algunos aficionados, a pesar de que otros decidieron continuar como si nada hubiera ocurrido. Lamentablemente, las redes no pasaron desapercibido este momento, por lo que rápidamente su equivocación se comenzó a viralizar.

Fue debido a esto que, a través de su cuenta de Twitter, María León decidió ofrecer disculpas por su equivocación:

"Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio, pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa.-M", escribió,

A pesar de que muchos usuarios le aplaudieron haber aceptado sus errores, otros no dudaron en argumentar que era una artista con años de trayectoria por lo que "no entienden sus nervios".