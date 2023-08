María León, la artista que sana heridas con su música

Durante varias entrevistas con El Siglo de Torreón, María León siempre decía que quería volver a la Comarca Lagunera. Su deseo se cumplirá pronto.

La exintegrante de Playa Limbo vendrá a la región el 17 de octubre para presentarse, junto a Yahir, en el Teatro Nazas, gracias a la obra Mentiras, que ahora es producida por Bobo y Gou Producciones.

La tapatía charló vía Zoom con este diario acerca de su presentación y de la salida de su reciente sencillo llamado; Hola, me llamo María, con el que vuelve al pop.

"Regreso a Torreón. Estoy muy emocionada. Hace bastante tiempo que no voy. Lo más cerca que estuve fue en el Lerdantino, que canté con Kalimba hace algunos años", dijo.

Para León, traer Mentiras, es un agasajo y un deleite, sobre todo porque se trata de una obra que llegó para quedarse.

"Retornar con esta puesta maravillosa que es Mentiras es un honor. Voy a encarnar a 'Lupita', es un personaje que nadie se imaginaba que podía hacer, creo que ni yo, porque justo lo pedí porque creía que era un reto importante para mí. Voy con Yahir que es colega y un gran amigo. Me va a dar mucho gusto poderme reencontrar con ustedes".

Tras hablar de su felicidad por pisar de nueva cuenta tierras laguneras, María contó que tenía miedo de sacar su reciente sencillo, ya que la muestra vulnerable en su letra.

"Hola, me llamó María es una melodía que viene de un momento muy doloroso, pero creo que ha llegado a tener su propia luminosidad".

DESDE EL CORAZÓN

En ese sentido, la actriz y cantante compartió cómo fue que nació dicha rola, "que viene directamente desde el corazón".

"Está basada en una carta que escribí para el que yo pensaba que era el hombre de mi vida y nunca recibí respuesta, así que la guardé porque pensé que ese texto necesitaba justicia.

"La encontré el año pasado y cuando la leí me sentí muy tonta, sentí que había dejado demasiado amor en un lugar en el que no se me valoró, pero cuando la leí muchas veces, me di cuenta de que tal vez era una carta que estaba dirigida a mí, y no al receptor que no la recibió, porque quien no la recibe, pues no le pertenece".

María mencionó que tanto la rola como la canción la llevaron a entender que ser fuerte no tiene que ver con, "ser resistente".

"Soy una mujer fuerte, malamente nos enseñan que la fortaleza está en resistir y no, considero que la fortaleza se encuentra en saber irse a tiempo, esa es una de las lecciones más hermosas que me ha dejado esta canción", pronunció.

TERAPIA

Con el corazón en la mano, León compartió que Hola, me llamó María, le sirvió también como una especie de terapia, al igual que otros "tracks" que vendrán en su siguiente disco.

"Esta melodía es el pico del iceberg de todo un material que se trabajó en terapia, en donde empezamos con esta parte muy vulnerable, pero se abre a lados oscuros que también están bien".

"Estamos acostumbrados a mostrar una parte idónea de quiénes somos. Yo estoy acostumbrada a esconderme detrás de la 'Sargento' que es 'guarrra', sexy o 'femme fatale.' Sí, es una parte mía, pero normalmente María se esconde detrás de esa figura fuerte y no todo el tiempo lo soy, ni todo lo hago bien. Soy bastante oscura e imperfecta, tengo muchos defectos; sin embargo, este disco y la terapia me ayudaron a avanzar y a caminar sobre esa parte un poco rasposa de lo que soy".

Contó María que el alter ego de "Sargento León" nació en ciertos momentos de supervivencia que ocurrieron dentro de una industria complicada y machista.

"Me vino a dar instantes de satisfacción. Me ayudó a encajar, a volverme empresaria y a poder convivir en este negocio de la artisteada. Si es parte de lo que soy, pero no tiene que salir siempre, porque también tiene que emerger María para que sane y viva".

INICIOS

Por otro lado, la nacida un 14 de febrero comentó que no empezó su carrera en el pop, sino en el regional mexicano.

"Primero canté en el regional, con un mariachi en un restaurante cuando tenía ocho años. En un acto de rebeldía decidí empezar a componer en el pop. Desde los 12 años, empecé a escribir canciones pop. Hoy en día puedo decir que me siento a gusto en el pop y ahora estoy jugando con este género por medio de nuevos estilos".

Los proyectos no paran para María, y es que además de Mentiras y su nueva música, forma parte de la obra Vaselina, que recién se estrenó en CDMX con algunos integrantes de Timbiriche.

"Uno de mis otros amores de vida es el teatro musical. Estoy agradecida de estar en Vaselina, es una producción maravillosa. Nunca había visto una así y qué honor estar ahí", comentó la famosa artista.