María Gimeno rescata a las mujeres en su libro Queridas viejas

Tenía 21 años cuando leyó por primera vez La historia del arte, de Ernst Gombrich. Estaba en la Facultad de Bellas Artes, se formaba para ser artista. Confiesa que leer ese testimonio le causó fascinación. No obstante, la artista María Gimeno (Zamora, 1970) se percataría más tarde que el volumen también estaba poblado de ausencias: en siglos de historia no aparecen mujeres.

"Creo que ni me cuestioné que no hubiese mujeres. Y fue muchos años más tarde, a través de una lectura de libros escritos por mujeres, de carácter feminista absolutamente, de teoría del arte, en los que dos autoras inglesas cuestionan cómo historiadores del arte del siglo XVI incluyan a mujeres artistas, pero los historiadores del siglo XX no lo hicieran. Fue una especie de bofetón que hubiera pasado por alto algo que era absolutamente obvio".

La artista española se enlaza desde el Museo Kaluz en Ciudad de México, donde esta semana presentó su performance titulado 'Queridas viejas', mediante el cual invita a la reflexión y muestra a las principales artistas mujeres que deberían ocupar páginas en el libro de Gombrich.

En el acto, María aparece con camisa, saco y corbata. En sus manos porta un cuchillo con el que disecciona el libro, para a continuación insertar los perfiles de artistas mujeres según la época que se aborde.

"Queridas viejas trata de sumar, de engordar el libro. El cuchillo es un elemento muy importante. El libro es un vehículo y una representación del cánon.

Como te contaba antes, es un tema ya personal de que yo quería encontrar a las artistas ahí, dentro de ese libro. Pero el libro me sirve como vehículo para hablar de un sistema que realmente excluye a las mujeres. Y el cuchillo es una herramienta tan del día a día. El cuchillo es una herramienta tan del día a día. Porque efectivamente puede ser un arma, pero es una herramienta que tenemos todos en nuestras cocinas y que se vincula para alimentarnos".

Por tal motivo, le pareció que el libro podría ser una herramienta "con la que cualquiera podemos empatizar y que se da muy bien para hacer ese pequeño corte al interior del libro, esa incisión en la historia del arte, para hacerle el hueco que les falta a las páginas, porque creo que las páginas de las mujeres se les ha excluido y se les ha quitado el hueco".

María Gimeno se presentó en el Museo Kaluz el miércoles 26 y el sábado 29 de abril. Fue la primera vez que 'Queridas viejas' se realizó en el México.

"Para mí es muy importante, porque creo que reivindicar a las mujeres, aunque sea con mi performance en el ámbito del arte, yo creo que es fundamental porque las mujeres necesitamos que se nos respete. Yo creo que una manera de hacer que se nos respete es que se entienda nuestro pasado y nuestra historia, de lo que somos y hemos sido capaces, y también difuminar un poco esa visión de la mujer como domesticada, metida en casa y dedicada exclusivamente a su familia y a los hijos, y al servicio un poco de los demás".