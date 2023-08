María Chacón se encuentra de luto tras la muerte de su padre

La actriz María Chacón, recordada por su papel de "La Chofis" en la telenovela infantil Alegrijes y Rebujos, compartió con sus seguidores un doloroso momento: la muerte de su padre, a quien despidió con un emotivo mensaje acompañado de fotografías familiares que encierran momentos amorosos entre padre e hija.

Aunque Chacón no reveló la causa del fallecimiento de su padre, sí aplaudió la lucha que dio durante un año, y lo calificó como un auténtico "guerrero": "Mi papiti, no puedo creer que no te volveré a abrazar. Te extrañaré toda la vida. Nuestras pláticas, tus chistes que siempre me hacían reír a carcajadas, tus dibujos, tus mensajitos de amor, tu cangrejito playero, tu piojito, nuestras aventuras y todo lo que eras. Un año luchaste como nadie, fuiste un guerrero hasta el último momento y siempre te estaré agradecida de que pasamos tus últimos momentos juntos. Y sé que siempre estarás conmigo".

En la segunda parte de su mensaje, María Chacón se despidió de su papá, y resaltó que es inmortal porque dejó huella y siempre vivirá en su corazón: "Te quedas también en el corazón de todas las personas que tuvieron oportunidad de conocerte y/o trabajar contigo. Siempre con una sonrisa, talentoso, alegre y siempre noble. Dejaste huella papi y por eso siempre serás inmortal. Te amo con todo mi corazón, por siempre tu trix".

El conmovedor mensaje del papá de María Chacón

La actriz María Chacón compartió un emotivo mensaje de cumpleaños que le mandó su padre, en el que confiesa lo feliz que se sintió cuando se enteró de que tendría una niña como hija; la actriz ha recibido varias condolencias de fans y colegas.