Margot Robbie no era fanática de la muñeca Barbie

La fiebre rosa por Barbie inunda el mundo de la mano de la hermosa muñeca de carne y hueso: Margot Robbie. La actriz australiana parece haber nacido para el papel, sin embargo, ella se sinceró sobre su relación con la famosa muñeca.

Ante la pregunta de este diario sobre si solía jugar con Barbies en su niñez, la actriz de 33 años señaló: "No lo hacía, pero mi prima y yo jugábamos con las suyas algunas veces. No fui realmente una fanática (de Barbie) cuando era niña, me gustaba más salir y hacer cosas de niños", señaló la famosa.

Tanto Margot como Ryan Gosling (quien interpreta al muñeco Ken) y America Ferrera (que da vida a una persona del mundo real) están de visita en México para la promoción del filme que nos mostrará a Barbie viajando de la perfecta Barbieland al mundo real.

Ahora, fan o no de Barbie, Margot aprendió a amar el mundo de la muñeca y, sobre todo el color rosa. Alguien fundamental en esta visión fue el cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto.

"Tenemos que reconocer a Rodrigo Prieto, nuestro increíble cinefotógrafo con el que tuve el gran honor de trabajar hace muchos años en "The Wolf of Wall Street" e inmediatamente pensé en él para esta película. Le dije a Greta (Gerwig, la directora) "por favor, traigamos a Rodrigo" y afortunadamente también lo tenía en mente desde hace mucho tiempo. Fue tan perfecto, pero hablando del color rosa, ese probablemente sea el dolor de su existencia, porque tuvo que balancear el rosa con los demás colores en la película (…) Él es un hombre adorable, dulce y muy talentoso, pero creo que el rosa fue muy complicado para Rodrigo", confesó la actriz durante la conferencia para promocionar la cinta en México.

Dentro de la charla se les preguntó cuál sería un día perfecto para ellos, así como Barbieland es un lugar perfecto donde viven Barbie y Ken. Al respecto, Margot no dudó en señalar la experiencia que la noche de este jueves tuvo en la alfombra rosa que se realizó en una plaza en el Estado de México.

"Ayer (jueves) fue muy perfecto. Amo viajar, he venido a México numerosas veces y amo estar aquí pero llegar ayer al centro comercial... yo literalmente nunca había experimentado algo así", compartió Robbie. Para Ryan también fue toda una experiencia. El actor aseguró que fue una noche inolvidable: "No creo que ninguno de nosotros pueda olvidarlo".