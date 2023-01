Marco Antonio Regil cambia de casa y ahora será conductor en TV Azteca

Marco Antonio Regil ha llegado a Televisión Azteca por la puerta grande.

Esta mañana la Televisora del Ajusco confirmó por medio de un comunicado que Marco Antonio será el encargado de conducir su nuevo programa, Escape perfecto.

El anuncio generó decenas de comentarios de sus seguidores, algunos de asombro, por haber dejado Televisa y otros, felicitando al presentador por su decisión.

Esta tarde, Regil charló con Ventaneando de su ingreso a las filas "aztecas".

"Si voy a estar en Azteca y estoy muy feliz por eso. Es un programa con mucho éxito que le fue bien con Rafa Mercadente y ahora me invitaron a hacer esta nueva temporada. Extraño hacer programas de concursos", comentó.

Reconoció Marco Antonio que tras haber andado en muchas televisoras por fin se le hizo ser parte de la que dirige Ricardo Salinas Pliego.

"En Estados Unidos pasé por muchas y en México no había trabajado en otra que no fuera Televisa. Se me hizo ahora entrar a Azteca, en donde tengo grandes amigos".

Marco comentó que Escape perfecto es un programa en donde el público aprende bastante. "Es una combinación de conocimientos y agilidad mental".

Por su parte, Chapoy le dio la bienvenida a TV Azteca y le deseó lo mejor en esta nueva etapa.