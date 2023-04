Marchan contra maltrato animal

Defensores de animales protestaron ayer en Torreón para exigir que se endurezcan las penas por delitos de maltrato y crueldad animal, esto luego de que en Monclova se registrara el asesinato y tortura de perros por parte de elementos del Cuerpo de Bomberos.

Con gran indignación, el numeroso grupo de manifestantes se reunió en la Plaza Mayor para luego marchar con rumbo a la calzada Colón. La mayoría llevó alguna prenda de vestir en color naranja y gritaron consignas como "Los bomberos deben ser héroes no unos asesinos", "¡Justicia, justicia. No queremos más perritos asesinados!", "No al maltrato animal" y que se aumente la pena dentro del Código Penal".

En las pancartas, plasmaron frases como "Cárcel para maltratadores y asesinos", "La primera fase de un criminal es el maltrato animal", "Que no hable no significa que no sienta", "En memoria de los perritos asesinados en Coahuila. ¡Queremos justicia y cárcel a los asesinos", "Yo seré tu voz" y "Antes de hacerte católico, cristiano o testigo, hazte humano".

Argentina Carrillo, fundadora de Defensoría Animalista Laguna destacó la urgencia de que las autoridades del estado de Coahuila aumenten las penas dentro del Código Penal ya que en la actualidad sólo se impone de uno a tres años de prisión.

"Nosotros le pedimos a las autoridades de nuestro estado que aumenten las penas dentro del Código Penal para que todos estos maltratadores puedan alcanzar cárcel. Aquí las penalidades son muy bajas, nosotros necesitamos urgentemente que se aumenten las penas dentro del Código Penal de nuestro estado", señaló.

Mencionó que le enviarán un pliego petitorio al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís además de que llaman a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de maltrato animal y a tener empatía.

Carrillo dio a conocer que en casi siete años, Defensoría Animalista Laguna ha documentado 175 denuncias presentadas en Tribunales Administrativos y 7 en materia penal. Finalmente, la marcha concluyó en la Plaza Mayor, minutos después de las 10:30 de la mañana.