'Manuelito' enfrenta al lupus a sus 9 años de edad

A los 3 años y medio de edad, "Manuelito" fue diagnosticado con Lupus eritematoso sistémico. Comúnmente se le conoce como "la enfermedad de las mil caras", ya que suele manifestarse de distintas formas y los signos y síntomas pueden confundirse con otros padecimientos.

En un inicio, el niño comenzó con moretones en brazos y espalda y los médicos le informaron a su madre Natalia Juárez, que era púrpura trombocitopénica. Fue hasta que cumplió los 4 años que le diagnosticaron Lupus, cuando ya presentaba hemorragias, problemas en el riñón y en el corazón.

Hoy, Emmanuel tiene 9 años y desde que le detectaron lupus, tiene que viajar en transporte público desde la localidad Villa de Bilbao, situada en el municipio de Viesca hasta la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 de Torreón para recibir atención. En el camión, hacen una hora y media. "Lamentablemente el lupus es una enfermedad engañosa, que no tiene hora y muy repentino. De hecho ahorita mi hijo anda bajo de plaquetas y la problemática es que la quimio ya no le está haciendo, ya le cambiaron todo el medicamento y están viendo a ver porqué le están bajando. El lupus es degenerativo", explicó Natalia.

Entre lágrimas, dijo que vivir con un niño diagnosticado con Lupus es "bien difícil". "Manuelito" ya no quiere pastillas y hay ocasiones en que se muestra triste e irritable. No puede correr mucho porque se fatiga y tiene sensibilidad a la luz del sol por lo que las actividades al aire libre tienen que ser limitadas.

"Mi hijo ahorita está en una depresión, quiere salir a jugar, hacer lo que todos los niños, yo de antemano me hago la fuerte pero a causa también de los internamientos de mijo a mí me detectaron diabetes. Ahorita me lo están internando seguido y luego tengo otro niño, Yahir de 7 años y es muy difícil porque él me reclama que no lo atiendo por estar con Manuelito", comentó Natalia.

Emmanuel es un niño de trato afable, inteligente, le gustan mucho las matemáticas y es el paciente más pequeño que se encuentra en el Grupo de apoyo Lupus Laguna.

ENFERMEDAD CRÓNICA

La Fundación de Lupus de América señala que 1 de cada 5 personas que tienen lupus lo desarrollan en la infancia. Se trata de una enfermedad crónica (a largo plazo) que puede causar inflamación (hinchazón) y dolor en cualquier parte del cuerpo.

El lupus puede afectar a los niños y niñas de diferentes maneras. Para algunos, puede ser leve pero para otros, puede ser mortal.

En las infancias, generalmente afecta la piel, las articulaciones y los principales órganos internos, como los riñones, el hígado, el cerebro, el corazón o los pulmones. Tiende a ser más agresivo y severo en los niños y niñas que en las personas adultas.