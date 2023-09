'Mano dura' contra grafiteros, advierte la alcaldesa Leticia Herrera

En sesión de Cabildo de este jueves, la alcaldesa Leticia Herrera Ale, informó al pleno sobre la detención de jóvenes mayores de edad que realizaban actos de vandalismo y dijo que fue durante la madrugada. Aseguró que habrá mano dura sin importar si se trata de menores de edad, pues en esos casos serán los padres quienes paguen multa y hagan trabajo comunitario.

"Yo tuve una reunión con varios padres de familia que sabemos que sus hijitos, sus chiquitos, salen a rayar, entonces pues sobre aviso no hay engaño y el que avisa no traiciona, para que después no andemos quejándonos de que mi hijo es un santo y reza conmigo a las 10 de la noche. ¡No! andan en la calle y no se dan cuenta y además andan haciendo diabluras, entonces habrá mano dura en el tema de seguridad y va a continuar", dijo la alcaldesa.

PRIMERAS DETENCIONES

Unas horas antes a la sesión, el Ayuntamiento de Gómez Palacio confirmó la detención de tres sujetos por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Gómez Palacio, misma que se realizó flagrancia y quienes realizaban pintas en distintos espacios públicos y fueron obligados a repintar paredes dañadas.

Fue la noche del domingo que la policía municipal detuvo primero a dos sujetos y luego a uno más mientras vandalizaban con pinturas de aerosol una plaza y una barda en dos diferentes puntos de la ciudad.

Lo anterior lo informó Eduardo Canul Castellanos, subdirector de la Policía Municipal, quien dijo que por el momento no se dará a conocer el lugar donde se realizaron las detenciones, pues aunque los rondines de vigilancia son generalizados, comentó: "Hay puntos específicos donde hemos dispuesto más unidades, para así continuar detectando a los llamados grafiteros".

Ante el pleno del Cabildo, la alcaldesa informó que fueron obligados a repintar paredes dañadas de otros espacios públicos, como el Parque La Esperanza.

MULTA DE MÁS DE 10 MIL PESOS

Ricardo Fontecilla Ortiz, juez cívico municipal, informó que los tres individuos fueron llevados al mediodía del lunes a realizar trabajo comunitario, el cual consistió en pintar muros que habían sido "grafiteados" recientemente.

El funcionario indicó que de acuerdo al Artículo 150 del Bando de Policía y Gobierno de Gómez Palacio, en su tercer capítulo, en donde se mencionan daños contra la propiedad o patrimonio privado y público, se establece como una falta: "Pintar, dañar o ensuciar paredes, postes o cualquier otra estructura pública o privada", a la cual corresponde una multa económica que va de las 10 hasta las 100 UMA's, es decir, de los mil 037 pesos hasta los 10 mil 374 pesos, pues el valor de la Unidad de Medida y Actualización conocida como UMA ronda los 103.74 pesos, además de un arresto corporal de 20 a 36 horas.

Fontecilla Ortiz señaló además que el trabajo comunitario, es una figura que también se contempla en el Bando de Policía y Gobierno de Gómez Palacio y se basa en su Artículo 170, en donde de manera textual se expresa: "Por cada hora de pena corporal por cumplir, el infractor deberá realizar el doble del tiempo, en trabajos a favor de la comunidad".

CERO TOLERANCIA

La alcaldesa Leticia Herrera Ale, mencionó que habrá cero tolerancia con estos jóvenes que cometen vandalismo mediante las pintas en casas particulares y espacios públicos.

"Así como lo dije en su momento que habría cero tolerancia en el tema del grafiti y que no vamos a permitir que sigan rayando nuestros espacios públicos y casas particulares, además de nuestros centros comunitarios. Decirles que a quien se sorprenda, habrá sanciones de servicio comunitario, en el sentido de resarcir el daño y multas económicas y acabamos de detener a los primeros, porque estaban rayando y estaban haciendo su vandalismo, porque esas no son obras de arte y como son mayores de edad, se les hace lo pertinente pero advertidos de que niño que agarremos rayando, sus señores padres van a pagar la multa pero además ellos van a hacer el trabajo que es el servicio social o trabajo comunitario", enfatizó la alcaldesa.