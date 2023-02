Manny Machado no garantiza larga estancia en Padres de San Diego

El antesalista de los Padres de San Diego, Manny Machado, reiteró este viernes que tiene pensado salirse del contrato con el que devenga US$30 millones por temporada al final de esta campaña. También mencionó que la gerencia del club está consciente de sus planes.

“Soy un Padre hasta ahora, pero quién sabe el año que viene”, mencionó Machado en su primera comparecencia con la prensa el viernes.

“Obviamente, el equipo sabe mi posición, que ejerceré la cláusula próximamente. Creo que lo había expresado antes, pero ahora mi enfoque no está en el 2024. Mi enfoque está en el 2023, en lo que puedo hacer por este equipo. Lo que he hecho por la organización y lo que continuaremos haciendo aquí, no creo que vaya a cambiar nada”.

Los Padres no han tenido miedo a invertir en el mercado, especialmente al pactar con Xander Bogaerts por 11 años y US$280 millones en este receso de temporada y otorgarle recientemente a Yu Darvish una extensión de contrato de seis campañas y US$102 millones.

“Es un negocio”, continuó Machado. “Estas cosas pasan. Los mercados cambian. Desde que firmé hace cinco años, ha cambiado tremendamente. Las cosas cambian y evolucionan para los jugadores… es algo bueno de ver”.

El antesalista dijo que no tiene un plazo estimado en el que puede acordar una extensión de contrato con los Padres.