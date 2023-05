Mamá de Belinda, enojada tras ver anunciada a Danna Paola como 'la princesa del pop latino'

Dos de las cantantes más importantes de la música en español, sin lugar a dudas, son Belinda y Danna Paola; y es que ambas artistas no sólo cuentan con una gran trayectoria, gozan del cariño del público y tienen decenas de éxitos; también se encuentran en el mejor momento de sus carreras.

Pero el ser jóvenes, guapas y talentosas, las ha llevado a ser comparadas en varias ocasiones; sin embargo, tanto la mexicana como la española han asegurado que lejos de una enemistad, lo que existe entre ellas es cariño, respeto y sobre todo mucha admiración.

Sin embargo, las especulaciones de una supuesta rivalidad resurgieron con más fuerza que nunca durante este fin de semana, cuando las dos se presentaron en el festival Tecate Emblema, uno de los eventos más importantes del género pop en México.

Originalmente, quien formaba parte del cartel oficial, era la intérprete de "Luz sin gravedad", pero tras la cancelación de Enrique Iglesias, los organizadores del concierto se vieron en la necesidad de llamarle a Danna para que ocupara el lugar del español y cerrará la noche.

Pero lo que habría causado la molestia de la protagonista de "Bienvenidos a Edén", lejos de la aparición de su colega en el escenario, fue la manera en la que la anunciaron en el boletín de prensa, ya que los encargados del evento la llamaron "la princesa del pop latino", un mote que también se le ha adjudicado a Beli durante varios años.

De acuerdo con información publicada en la cuenta de Chamonic, la más enojada con esta situación fue la madre de Belinda, la señora Belinda Schull, quien al ver el comunicado decidió llamar a los organizadores y pedirles corrigieran este error.

A la polémica se sumaron los fans de la guapa ojiazul, pues en redes sociales no solo aseguraron que era una falta de respeto para Beli, sino que también reclamaron su trono y la corona: "La princesa del pop latino es Belinda y no hay otra. Qué horrible manera de crear conflicto", "Ubíquense la princesa del pop es Belinda", "Que falta de respeto que por quedar bien con alguien que les rellenara el vacío de Enrique Iglesias, la llamen de esa manera", "Ok. pero la princesa del pop latino es Belinda", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hasta el momento ninguna se ha pronunciado respecto a este supuesto conflicto, lo que sí es un hecho es que tanto Danna como Belinda brillaron al máximo y quien salió ganando fue el público, que pudo disfrutar de las dos artistas en un mismo escenario.