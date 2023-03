¡Malas noticias! Rafa Polinesio se separa de 'Los Polinesios' y las redes 'estallan'

Rafa Polinesio se volvió tendencia en redes sociales luego de confirmar su salida de Los Polinesios, según el influencer, se quiere ir a vivir en medio de la selva.

A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la familia mostró parte de su viaje por Baja California, en donde además, se mostró el alejamiento que Rafa tuvo con sus hermanas a lo largo del viaje.

Fue durante este viaje que el hermano dio a conocer sus planes a futuro, revelando que estaba listo para comenzar a hacer planes alejados de la familia.

De acuerdo con Rafa, está en busca de algo nuevo, algo que nunca hubiera probado antes: “Siento que estoy en un momento de mi vida en el que ya conozco todo lo que hemos hecho y lo domino. Y me gustaría hacer cosas diferentes".

Tras esto, el Polinesio reveló que le gustaría irse a vivir en medio de una selva y comenzar a tener una vida completamente diferente.

"Me gustaría empezar desde cero para saber todo lo que soy capaz de hacer. Me voy a ir, me voy a ir a vivir en medio de la selva. Voy a intentar hacer una vida ahí", mencionó.

Esta decisión causó un sin fin de reacciones en redes sociales, y es que mientras que algunos lloran la salida de Rafa, otros realizan memes sobre su idea de irse a vivir a la selva.